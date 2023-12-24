رسالة من كاساس الى زيدان إقبال قبل كأس آسيا 2023.. هذا ما جاء فيها

وكان إقبال قد غاب عن قائمة العراق في مباراتي إندونيسيا وفيتنام بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لأسباب فنية.وتواصل كاساس مع إقبال وأخبره بأنه سيكون عنصرًا مهمًا في تشكيلته بكأس آسيا، لا سيما أن اللاعب عاد للعب مع فريقه أوتريخت، وأصبح جاهزًا لخوض المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، كما أثنى على مستوى إقبال في مباراة فريقه الأخيرة أمام فينورد في كأس هولندا، وطلب منه المحافظة على لياقته البدنية التي بدت جيدة بعد فترة عصيبة أبعدته عن الملاعب، بحسب winwin.وشارك زيدان أساسيًا لأول مرة مع فريقه أوتريخت في مواجهة فينورد بكأس هولندا يوم الأربعاء الماضي، حيث لعب 65 دقيقة وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 94%.يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه منتخب كوريا الجنوبية وديًا في الإمارات في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.ويشارك المنتخب العراقي في كأس آسيا- قطر 2023 للمرة العاشرة في تاريخه؛ إذ سيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.