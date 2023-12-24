مدرب الكرخ: العراق لا يستطيع منافسة اليابان وكوريا وأستراليا بكأس آسيا

ومن المُقرر أن تُقام نهائيات كأس آسيا 2023 على أرض قطر، خلال الفترة بين 12 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط القادمَين، وسبق أن أوقعت قرعة البطولة منتخب العراق في المجموعة الرابعة، صحبة منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام.بدوره، قال أحمد عبد الجبار، "المنتخبات المُرشحة للفوز بكأس آسيا هي منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. منتخب العراق لا يستطيع منافسة هذه المنتخبات على اللقب"، بحسب winwin.وأضاف عبد الجبار: "الأمر الأهم أن يقدم منتخب العراق كرة قدم جميلة في المنافسات القارية، والنتائج ستأتي تباعًا".وسيفتتح منتخب العراق مشواره في نهائيات كأس آسيا 2023 بملاقاة نظيره الإندونيسي يوم 15 يناير، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يواجه "أسود الرافدين" منتخب اليابان يوم 19 يناير ضمن الجولة الثانية، على أن يختتم الفريق مشواره في الدور الأول بملاقاة فيتنام يوم 24 من الشهر نفسه.وتُقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى ثمن النهائي.يُذكر أن منتخب العراق سبق له التتويج ببطولة كأس آسيا مرة واحدة، يعود تاريخها إلى عام 2007.