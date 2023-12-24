الشرطة خاسرا من زاخو بقرار من اتحاد الكرة

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: إنها "قررت معاقبة نادي الشرطة واعتباره خاسراً بـ3-0 أمام فريق زاخو مع غرامة مالية قدرها 15000000 دينار وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من نادي زاخو بإشراك 3 محترفين تصنيف بلدهم فوق الـ91".وبهذه العقوبة أصبح رصيد الشرطة 22 نقطة بالمركز الثاني خلف القوة الجوية بدلاً من 25 نقطة، بينما رفع زاخو رصيده عند النقطة 14 بالمركز العاشر بدلاً من المركز 13.