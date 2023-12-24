برشلونة يتفوق على ريال مدريد خلال 2023 بسباق خاص

وفي 2023، حقق أتلتيكو مدريد والبارسا 27 انتصارا و7 تعادلات و6 هزائم، فيما يأتي ريال مدريد بعدهما بـ 26 انتصارا و7 تعادلات و8 هزائم.ويأتي جيرونا بـ 23 انتصارا و8 تعادلات و10 هزائم، ثم ريال سوسييداد بـ 73 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال بيتيس.وأتلتيكو مدريد هو أكثر فرق الليجا تسجيلا للأهداف في عام 2023 برصيد 83 هدفا بفارق 4 أهداف عن ريال مدريد، و5 عن جيرونا.وسجل جريزمان 21 هدفا منها، ليصبح هداف 2023 في الليجا، بخلاف تمكنه من معادلة رقم لويس أراجونيس الهداف التاريخي للنادي (173 هدفا).ويحتل النجم الفرنسي، صدارة القائمة متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يأتي في المركز الثاني في 2023.وكان ليفاندوفسكي هداف الليجا في الموسم الماضي، لكنه لم يبدأ الموسم الحالي بنفس المستوى.وفي 2023 سجل ليفاندوفسكي 18 هدفا، بفارق هدف عن بورخا مايورال لاعب خيتافي.ويأتي ألفارو موراتا رابعا برصيد 16 هدفا، ثم أنتي بوديمير (أوساسونا) برصيد 14 هدفا.ويعد ريال مدريد أقل الفرق التي اهتزت شباكها في 2023 بـ 33 هدفا مقابل 35 هدفا في شباك برشلونة، و36 في ريال سوسييداد و38 في أتلتيكو مدريد.