التعادل يحسم ديربي بغداد على ملعب الشعب بحلته الجديدة

تعادل فريقا القوة الجوية والطلبة، مساء اليوم الأحد، في دوري نجوم العراق.

وسجل الفريقان هدف لكل منهما خلال شوطي المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي بعد إعادة تأهيله. وبهذه النتيجة يحافظ الجوية على صدارة فرق الدوري برصيد 26 نقطة، فيما ارتفع رصيد الطلبة الى 16 نقطة في المركز السابع.