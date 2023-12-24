"جوهرة برازيلية" في طريقها الى باريس سان جيرمان

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أنه بعد الاتفاق على ضم لوكاس بيرالدو (20 عاما) مدافع ساو باولو، الذي سيوقع الأسبوع المقبل، فإن النادي الباريسي بصدد إتمام صفقة برازيلية أخرى.وأضافت "لا توجد عقبة إطلاقا أمام انضمام جابرييل موسكاردو لاعب وسط كورينثيانز إلى صفوف النادي الباريسي".وأشارت إلى أنه تتبقى تفاصيل صغيرة للغاية لضم موسكاردو (18 عاما)، ويبقى التساؤل الوحيد هل سيرتدي القميص الباريسي في كانون الثاني المقبل أم بنهاية الموسم الجاري.ولفتت إلى أن بي إس جي بصدد صرف 20 مليون يورو لضم جوهرة كورينثيانز بخلاف المكافآت المالية ويتم التفاوض حاليا حول بعض الحقوق التجارية.وختمت لو باريزيان تقريرها بأنه ينتظر القرار النهائي من رئيس نادي كورينثيانز سواء الحالي مونتيرو ألفيس أو المستقبلي المحتمل، أوجستو ميلي.وكان لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أكد في مؤتمره الصحفي الأخير في 2023 بأن ناديه بصدد الاتفاق على ضم صفقات جديدة في كانون الثاني.