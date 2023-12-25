مان سيتي يحدد موعدا لاقتناص هدف برشلونة

ويتعلق الأمر بنجم ريفر بليت ومنتخب الأرجنتين (تحت 17 عاما)، كلاوديو إيتشيفيري، الذي تألق في كأس العالم للناشئين.وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، اليوم الاثنين على حسابه بشبكة "إكس": مانشستر سيتي حدد بالفعل موعدا للاجتماع مع ريفر بليت، لاستكمال صفقة كلاوديو إيتشيفيري".وأضاف: "يرغب مانشستر سيتي في التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني، على أن يبقى إيتشيفيري مع ريفر بليت على سبيل الإعارة.. السيتي واثق من الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة في وقت قريب".وكان اللاعب الأرجنتيني الواعد قد أثار الجدل بصورة مع أسطورة التانجو، ليونيل ميسي، وبعدها ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة.لكن تقارير صحفية سابقة ذكرت أن المقابل المادي المتوقع للانتقال، يجعل الأمر معقدا على البارسا بسبب قانون اللعب المالي النظيف.