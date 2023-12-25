Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية تخص حرب غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"فيفا" يلوح بإيقاف البرازيل عن المشاركة في البطولات

رياضة

2023-12-25 | 07:04
&quot;فيفا&quot; يلوح بإيقاف البرازيل عن المشاركة في البطولات
المصدر:
وكالات
838 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف منتخبات البرازيل عن المشاركة في البطولات الدولية إذا أدى تدخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى انتخاب رئيس جديد للاتحاد في يناير المقبل.

وبحسب "وكالة أسوشيتد برس"، وجه الفيفا رسالة إلى مسؤول تنفيذي لكرة القدم البرازيلية مفادها أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد يواجه الإيقاف إذا لم يستجب لدعوته "الفيفا" بالانتظار وأصر على إجراء انتخابات سريعة لاستبدال، إيدنالدو رودريغيز.

وأقالت محكمة في ريو دي جانيرو رودريغيز وجميع المعينين في الاتحاد البرازيلي من مناصبهم في الـ7 من ديسمبر، بسبب مخالفات في انتخابه العام الماضي.

وأيدت أعلى محكمتين في البرازيل هذا الحكم الأسبوع الماضي.

ويرفض الفيفا تاريخيا التدخل الحكومي والأطراف الثالثة في الاتحادات الأعضاء، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إخراج البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات من المسابقات الكبرى حتى يتم حل الأزمة.

وحدد قاضي محكمة ريو، خوسيه بيرديز، رئيس أعلى محكمة رياضية في البرازيل، كمتدخل في تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 30 يوم عمل. وقال الفيفا في رسائل سابقة إلى الاتحاد البرازيلي إنه يعتبر التدخل غير مبرر.

وقال الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في الرسالة أيضا إنهما سيشكلان لجنة لمناقشة الأمر في البرازيل في الثامن من يناير.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
23.56%
02:17 | 2023-12-24
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
02:17 | 2023-12-24
غرامات تصل لربع مليون دينار.. لجنة &quot;الذوق العام&quot; تباشر أعمالها في بغداد
18.75%
01:48 | 2023-12-24
غرامات تصل لربع مليون دينار.. لجنة "الذوق العام" تباشر أعمالها في بغداد
01:48 | 2023-12-24
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض جديد يطرأ على سعر الصرف بالعراق
17.42%
02:56 | 2023-12-25
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض جديد يطرأ على سعر الصرف بالعراق
02:56 | 2023-12-25
السيد الصدر يصدر توجيهات: اخشى عليكم من التشتت والتفرقة اذا مت أو قتلت
15.37%
12:02 | 2023-12-24
السيد الصدر يصدر توجيهات: اخشى عليكم من التشتت والتفرقة اذا مت أو قتلت
12:02 | 2023-12-24
توجه لتحديد 200 لتر لكل عراقي.. كيف سترتفع أجور المياه على العائلة نحو 300%؟
14.87%
02:35 | 2023-12-25
توجه لتحديد 200 لتر لكل عراقي.. كيف سترتفع أجور المياه على العائلة نحو 300%؟
02:35 | 2023-12-25
60% من المقيمين غادروا البلد خلال عامين.. لماذا أصبحت تركيا &quot;طاردة&quot; للعراقيين؟
10.04%
03:29 | 2023-12-24
60% من المقيمين غادروا البلد خلال عامين.. لماذا أصبحت تركيا "طاردة" للعراقيين؟
03:29 | 2023-12-24
المزيد
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الدفع الالكتروني "يصدم" المواطنين.. جهات تهيمن على النظام والبنية التحتية الحقيقية "غائبة"
Play
الدفع الالكتروني "يصدم" المواطنين.. جهات تهيمن على النظام والبنية التحتية الحقيقية "غائبة"
08:59 | 2023-12-25
بالفيديو.. حصة كوتا الأقليات في مجالس المحافظات
Play
بالفيديو.. حصة كوتا الأقليات في مجالس المحافظات
07:38 | 2023-12-25
بطاقات الدفع الالكتروني الجديدة.. ارباك للمواطن العراق
Play
بطاقات الدفع الالكتروني الجديدة.. ارباك للمواطن العراق
06:30 | 2023-12-25
وسط العاصمة.. مجمع سكني محروم من الخدمات‎
Play
وسط العاصمة.. مجمع سكني محروم من الخدمات‎
05:26 | 2023-12-25
بالفيديو.. تُجار بغداد يشتكون الركود التجاري‎
Play
بالفيديو.. تُجار بغداد يشتكون الركود التجاري‎
04:16 | 2023-12-25
النزاهة تطلق حملة الإبلاع عن تضخم اموال الموظفين والمديرين.. فيديو
Play
النزاهة تطلق حملة الإبلاع عن تضخم اموال الموظفين والمديرين.. فيديو
03:13 | 2023-12-25
لقاء مبالغ مالية.. عضو عن الحسم يدعي قدرته على تزوير نتائج الانتخابات المحلية
Play
لقاء مبالغ مالية.. عضو عن الحسم يدعي قدرته على تزوير نتائج الانتخابات المحلية
10:33 | 2023-12-24
بالفيديو في الموصل.. سقوط سيارة من أعلى جسر
Play
بالفيديو في الموصل.. سقوط سيارة من أعلى جسر
16:58 | 2023-12-23
دور رابع لطلبة الإعدادية في صلاح الدين.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
Play
دور رابع لطلبة الإعدادية في صلاح الدين.. ماذا يحدث؟ (فيديو)
10:12 | 2023-12-22
حادث سير يتسبب بمصرع واصابة 4 عمال نظافة في البصرة (فيديو)
Play
حادث سير يتسبب بمصرع واصابة 4 عمال نظافة في البصرة (فيديو)
09:50 | 2023-12-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.