فاران يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

رافائيل فاران لم يشارك بصفة مستمرة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، واكتفى بظهوره في خمس مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.وأدى ذلك الأمر إلى إثارة التكهنات حول إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد، وسط اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه بجانب ناديه السابق ريال مدريد الإسباني لتعويض غياب ديفيد ألابا للإصابة.وحسبما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الوفد المرافق لفاران أكد أن انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي أو قطر ليس مطروحًا، وأنه غير مهتم باتخاذ تلك الخطوة حاليا.وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ30 عاما لا يفضل تغيير الأندية في منتصف الموسم، لكنه يعلم أن وضعه الحالي في مانشستر يونايتد لا يمكن أن يستمر لأكثر من موسم واحد.وسبق أن أعلن فاران أنه سينهي مسيرته إما في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو لانس الفرنسي الذي بدأ فيه مسيرته، لكن لا توجد أي مفاوضات بين اللاعب والفريق الملكي للتعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل.وانضم فاران إلى مانشستريونايتد قادما من ريال مدريد في صيف 2021، وشكَّل شراكة مميزة مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في مركز قلب الدفاع خلال الموسم الماضي 2022-2023.ورغم غياب ليساندرو مارتينيز عن معظم فترات الموسم الحالي بسبب الإصابة، إلا أن إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد اعتكد على المدافع الفرنسي مخيار رابع أو خامس خلال الأشهر الأولى من الموسم.وينتهي عقد فاران في أولد ترافورد في عام 2025، ولكن يبدو من المرجح أكثر من أي وقت مضى أنه سيغادر مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، خاصة بعد معاناته من عدة إصابات تسببت في اعتزاله دوليًا في بداية العام.