برشلونة يضع خطة بديلة لبيع أحد نجومه

وسبق أن أكدت تقارير أن برشلونة يدرس بيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل بسبب راتبه الكبير وتراجع مستواه.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، وافق ليفاندوفسكي على تقاضي راتب متزايد مع برشلونة، حتى لا يواجه الأخير مشاكل مع الحد الأقصى للرواتب الذي تفرضه رابطة الليجا.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفاندوفسكي صاحب الـ35 عامًا سيحصل على أكبر راتب له مع برشلونة في الموسم المقبل.وأوضحت أن برشلونة يبحث عن تعديل رواتب بعض اللاعبين في الموسم المقبل، ويعد ليفاندوفسكي أحدهم، إذا لم يرحل.ويعلم برشلونة أن هناك بعض الأندية السعودية مهتمة للغاية بروبرت ليفاندوفسكي، ومستعدة لمنحه رواتب ضخمة.ولا يعتقد المهاحم البولندي أن الوقت قد حان لترك البارسا، ويريد خوض موسمين آخرين على أعلى مستوى.