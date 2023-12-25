باريس سان جيرمان ينجز أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "حجز باريس سان جيرمان الفحوصات الطبية للوكاس بيرالدو، حيث سيسافر قلب الدفاع البرازيلي الأسبوع المقبل إلى باريس مع وكلائه من أجل توقيع عقد طويل الأجل".وأضاف: "سيحصل فريق ساو باولو على رسوم بقيمة 20 مليون يورو دون أي إضافات" مقابل تخليه عن خدمات بيرالدو".وأكمل: "تم تأكيد إبرام الصفقة بنسبة 100 بالمئة".وينتظر أن ينضم بيرالدو إلى تشكيلة سان جيرمان مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية "الميركاتو الشتوي" لعام 2024 في الأول من كانون الثاني المقبل.ويبلغ بيرالدو 20 عاما ويشغل مركز المدافع ويعتبر من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة.