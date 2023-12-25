باريس يحسم الجدل بشأن "صفقة الصيف"

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، الاثنين، أن النادي الفرنسي كان ينوي التعاقد مع جابرييل موسكاردو لاعب وسط كورينثيانز البرازيلي، في صيف 2024، بعد إعارته 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.وأوضحت: "لكن الإدارة الباريسية قررت تسريع الصفقة ودمج موسكاردو في قائمة الفريق مطلع العام المقبل".واختتمت منافسات الدوري البرازيلي في 7 كانون الأول المقبل، حيث شارك موسكاردو في 18 مباراة منها 15 بشكل أساسي، سجل هدفا مع تمريرة حاسمة.وختمت لو باريزيان تقريرها أن صفقة موسكاردو (18 عاما) ستوفر خيارات فنية مميزة للمدرب لويس إنريكي لإجادة اللاعب أداء أكثر من مركز في خطي الوسط والهجوم.