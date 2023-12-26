قرار آسيوي "مرتقب" يُربك مدرب "أسود الرافدين" كاساس.. ما قصة المهاجم الرابع؟

ومن المقرر أن يعلن كاساس، عن القائمة النهائية لمنتخب "أسود الرافدين" خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للسفر إلى أبو ظبي وخوض معسكر تدريبي قبيل الدخول في البطولة.ومدرب المنتخب العراقي استقر في التشكيلة النهائية للمنتخب العراقي على الثلاثي أيمن حسين وعلي الحمادي ومهند علي (ميمي)، فيما لم يحسم حتى اللحظة الاسم الرابع لخط الهجوم، وفقاً لـ"winwin".وفضل كاساس استدعاء مهاجم رابع، بعد ورود أخبار توسيع قائمة المنتخبات في آسيا إلى 26 بدلًا من 23، إذ يفاضل بين مهاجم ديجيرفروس، باشانغ عبد الله، ومهاجم أربيل، آسو رستم، الى ان باشانغ أقرب إلى المنتخب العراقي من رستم.وظهر خبر "غير مؤكد لغاية الان"، عن ان الاتحاد الآسيوي وافق على توسيع عدد اللاعبين المتواجدين في القائمة النهائية لكأس آسيا إلى 26 لاعبا بدلا من 23 لاعبا، حيث ان كشف المباراة سيضم "23" لاعبا كأساسسين واحتياط على أن يجلس الثلاثة المتبقون على مدرجات الملعب دون السماح لهم بخوض المباراة، الامر الذي سيعود بالفائدة على المديرين الفنيين لتوسيع خياراتهم البشرية في البطولة.ويلعب المنتخب العراقي في نهائيات كأس آسيا قطر 2023 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة العاشرة بتاريخه في النهائيات الآسيوية، حيث سبق له الظهور في 9 مناسبات، محققًا اللقب مرة واحدة في نسخة 2007.