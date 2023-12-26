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أبرزها تخص ميسي ومانشستر سيتي.. حصيلة الاحداث الرياضية العالمية في 2023

رياضة

2023-12-26 | 05:05
أبرزها تخص ميسي ومانشستر سيتي.. حصيلة الاحداث الرياضية العالمية في 2023
521 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

شهدت الساحة الرياضية العالمية في عام 2023 إنجازات لافتة للأرجنتيني ليونيل ميسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وأخرى صادمة في المنتخب الإسباني ستبقى عالقة في الذاكرة لسنوات قادمة.

ففي ملاعب كرة القدم، حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية الثامنة له في مسيرته (رقم قياسي)، وحصد مانشستر سيتي تاريخية بينما شهد الدوري السعودي ثورة بإبرامه لعديد الصفقات مع نجوم عالميين أبرزهم كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيمة.

ولا يخلو العام، الذي أشرف على نهايته، من أحداث صادمة من بينها القبلة التي أطاحت بمدرب منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم من منصبه رغم تتويجه بلقب كأس العالم.

*ميسي في ميامي
انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي، وتركه القارة الأوروبية، بعد 20 عاما من الإبداع، كانت من الأحداث التي هزت عالم كرة القدم في 2023.

 
"البولغا" يتربع على عرش الكرة الذهبية
 كَرَّس الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم ميامي الأميركي أسطورته بإحرازه الكرة الذهبية وهي الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية، للمرة الثامنة في مسيرته ليبتعد في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق 3 ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائباً أصلاً عن لائحة المرشحين الثلاثين.

ويعد أحراز نسخة 2023 من الكرة الذهبية، هو الأكثر تميزاً في مسيرة ميسي المذهلة لأنه يأتي بعد الفوز بمونديال قطر 2022، الذي وضع حدا لصيام الأرجنتين عن اللقب المرموق منذ الفوز به عام 1986.


5 ألقاب لمانشستر سيتي في عام 2023
 بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا ومجموعة من اللاعبين المذهلين، حصد مانشستر سيتي 5 ألقاب خلال عام 2023، ليصبح بالتالي أول فريق إنجليزي يتوج بلقب الدوري الممتاز (بريميرليغ) ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية مؤخرا.


*ثورة كبرى في الدوري السعودي
 أكثر من 300 صفقة أبرمتها أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، ضمّت خلالها نجوماً عالميين بعدما نافست أنديةً أوروبيةً عريقةً على خدماتهم.

وضمت أبرز الصفقات في تاريخ السعوديّة نجوما لامعة مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 والنجم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني والحارسين السنغالي إدوار مندي والمغربي ياسين بونو.

إلى جانب إبرام الصفقات، برزت السعودية على خارطة الساحة الرياضية بفضل احتضانها أحداثاً رياضية عالميّة مثل رالي داكار الصحراوي، وكأس العالم لأندية كرة اليد، والكأسين السوبر الإسباني والإيطالي، وبطولة العالم للفورمولا واحد، وبطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل وإحدى جولات "ليف غولف"، إلى جانب ترشحها لاستضافة كرة القدم عام 2034.


"قُبلة" تقود منتخب إسبانيا إلى الهاوية
 عكرت قبلة رئيس الاتحاد لوريس روبياليس لإحدى اللاعبات على المنتخب الإسباني فرحة الفوز بمونديال السيدات في كرة القدم وباتت حديث الإعلام المحلي والدولي.

وفازت سيدات إسبانيا في النهائي على إنجلترا بطلة أوروبا 1-0، وفي خضم الاحتفال بالإنجاز على أرض الملعب، قرر رئيس الاتحاد روبياليس "تقدير" جهود المهاجمة جيني هيرموسو بتقبيلها، في خطوة أوصلته إلى الهاوية ليس فقط بخسارته منصبه، بل بتوقيفه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) عن أي نشاط كروي لمدة 3 أعوام.
ووصف روبياليس خلال تصريحات لبرنامج "توك تي في" الذي يقدمه الإعلامي بيرس مورغان بأن ما حصل بينه وبين اللاعبة هو حركة عفوية، وعمل متبادل، وافق عليه الطرفان، وكان مدفوعاً بمشاعر اللحظة والسعادة، لذلك أؤكد أن هذه حقيقة ما حدث.
روبياليس يعانل نجمة "الماتادور" فرحا بكأس العالم

*هدية لروح مارادونا
 نابولي يحقق لقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ أيام دييغو مارادونا، حين حققها عامي 1987 و1990.


سيناريو "لا يصدق"
 بايرن ميونيخ يحقق لقب الدوري الألماني في الدقيقة الأخيرة من الموسم، بعد انتصاره على كولون 2-1، وتعثر المتصدر بوروسيا دورتموند أمام ماينتس في المباراة الأخيرة، قي سيناريو مثير خطف الأنظار في مايو.
بايرن ميونيخ ينتزع لقب الدوري الألماني على حساب دورتموند

*انهيار الشعب الهندي بعد النكسة
 حالة حزن أصابت مليار شخص في الهند، بعد خسارة منتخب بلادهم نهائي كأس العالم للكريكت، أمام المنتخب الأسترالي، في أكبر صدمة للهند هذا العام.

*العداءة ريتشاردسون ملكة السرعة
 فازت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون بأول لقب عالمي لها في سباق 100 متر، مسجلة زمناً قياسياً للبطولة قدره 10.65 ثوان، لتتفوق على الجامايكيتين شيريكا جاكسون الثانية والفائزة باللقب 5 مرات وشيلي-آن فرايزر-برايس الثالثة.

وصرخت ريتشاردسون بعدما التقطت أنفاسها "لقد عدت، لقد عدت"، في إشارة إلى عودتها من الإيقاف نتيجة سقوطها في فحص للمنشطات أظهر تعاطيها للقنب قبل أولمبياد طوكيو 2021.


*نوفاك خالد للأبد
 الصربي نوفاك جوكوفيتش أصبح الأكثر تتويجا ببطولات غراند سلام بالتنس هذا العام، متخطيا الإسباني رافايل نادال، حيث وصل للقب 24 بتاريخه هذا العام.
نوفاك جوكوفيتش واللقب 23
*موسم تاريخي لأسرع هولندي
الهولندي ماكس فيرشتابن حقق أفضل موسم لسائق بتاريخ الفورمولا 1، منتصرا بـ19 سباقا خلال الموسم، 10 منها متتالية، في إنجاز لم يتحقق سابقا خلال موسم واحد للفورمولا 1.
ماكس فيرستابن

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