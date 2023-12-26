بينهم مبابي.. أنشيلوتي يطلب ضم 3 لاعبين إلى ريال مدريد

ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يخطط أنشيلوتي للبقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل، لذا طلب من الإدارة إبرام 3 صفقات جديدة في الصيف.وأشارت إلى أن الصفقة الأولى هي التوقيع مع مهاجم جديد، ويظل خياره الأول هو الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.وأوضحت أن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد عدم إجراء أي تغيير على خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل.وذكرت أن أنشيلوتي يريد التوقيع مع مدافع شاب في الصيف المقبل، ويدور الاختيار حول الأسماء التالية: جونزالو إيناسيو وليني يورو وعثمان ديوماندي وروبرت رينان.وكشفت أن الصفقة الأخيرة ستكون في مركز الظهير الأيسر، ويظل ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) الهدف الرئيسي، وإذا فشل الملكي في التوقيع معه، سيذهب إلى دي ماركو ظهير إنتر ميلان، كخطة بديلة.