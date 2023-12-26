هالاند يختتم موسمه الاستثنائي بجائزة جديدة

هالاند قدم عاما استثنائيا شهد تتويجه مع مانشستر سيتي بـ4 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.ولم تحتسب لهالاند بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها مؤخرا مع مانشستر سيتي بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة.وتوج هالاند اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.وحصد هالاند هذه الجائزة متفوقا على وصيفه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فيما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي ثالثا.وجاء الإسباني رودري زميل هالاند في مانشستر سيتي بالمرتبة الرابعة، بينما حل الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد في المركز الخامس.