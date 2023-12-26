رونالدو ينفرد بصدارة هدافي العالم

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة.ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.ويتفوق الثلاثي على إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ50 هدفًا.على جانب آخر، سجل رونالدو لأول مرة في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي، ليضمه إلى قائمة ضحاياه، بعدما فشل في هز شباك العميد خلال مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي.في المقابل، فشل الدون في التسجيل أمام كل من الفيحاء والهلال والتعاون والباطن.كما سجل رونالدو هدفه رقم 19 هذا الموسم، ليعزز صدارته لقائمة هدّافي الدوري السعودي.