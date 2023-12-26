نجم برشلونة على رادار ناديين أحدهما عربي

وارتبط اسم البرازيلي رافينيا بالرحيل عن برشلونة، خاصة وأنه لا يصنع الفارق كما كان متوقعًا عند قدومه من ليدز يونايتد.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة لرافينيا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.وأضافت الصحيفة، أن برشلونة تلقى عرضين بالفعل لشراء رافينيا، أحدهما من المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من الهلال، الذي يبحث عن التعاقد مع بديل لنجمه نيمار، المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.كما تلقى برشلونة عرضًا آخر من مانشستر يونايتد، والذي يرغب في عقد صفقة تبادلية تشمل لاعبه الإنجليزي جادون سانشو.وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المرجح أن يطلب برشلونة مبلغ 100 مليون يورو، من أجل رحيل رافينيا.وتعاقد برشلونة مع رافينيا، في صيف 2022، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين متغيرات.