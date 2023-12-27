"نجوم العراق".. ملعب الشعب مسرحاً للقمة الكروية بين الجوية والكهرباء اليوم

وسيحاول الفريق الجوي مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على سجله خاليا من الخسائر، والابتعاد بمسافة آمنة عن أقرب منافسيه الوصيف الشرطة.بدوره يبحث الكهرباء المتذبذب محليا والمتوهج آسيويا، عن استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على نفط ميسان، علما أن الفوز الأخير هو الثاني للفريق هذا الموسم، بعد أن نجح بتخطي عقبة الميناء في الجولة الأولى، ثم دخل في دوامة عدم الاستقرار على صعيد الأداء والنتائج، ما أسفر عن تعرضه لخسارتين مقابل ست حالات تعادل.وفي لقاء مؤجل آخر لحساب الجولة الخامسة، يستقبل الزوراء في ملعبه وبين أنصاره، متذيل جدول الترتيب نفط الوسط، في تمام الساعة الخامسة مساء.وبرغم الغيابات العديدة التي تعصف بالبيت الأبيض، بدءا من المدرب المصري حسام البدري، وصولا إلى الهداف كولينس أوباري الذي تعرض للطرد في اللقاء الأخير، وكذلك أحمد عبد الحسين وعلي صادق والتونسي إسكندر الشيحي، إلا أن الزوراء يبحث عن الفوز ولا شيء آخر سواه، سعيا للاقتراب أكثر من الصدارة وتعويض ما فاته خلال الجولات السابقة التي شهدت خسارته مرة وتعادله في أربع مناسبات.أما نفط الوسط الذي يعاني في قاع الترتيب، فإنه سيواصل رحلة البحث عن فوز أول في الموسم الحالي، يبدأ معه رحلة الهرب من مناطق الخطر بقيادة مدربه عباس عطية الذي تولى المهمة قبل ثلاث جولات خلفا للمدرب السابق ماجد نجم.وفي آخر المواجهات المؤجلة، يحل القاسم ضيفا على زاخو، ويتطلع الفريق الشمالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف ثلاث نقاط جديدة يضمن من خلالها اقتحام مربع الكبار، من جهته يبحث الضيف عن الوقوف ندا قويا لمنافسه سعيا للخروج بنتيجة إيجابية تضعه في المناطق الدافئة.