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ناد سعودي يخطط لخطف أحد نجوم الدوري الإيطالي
Alsumaria Tv
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كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع جناح نابولي، ماتيو بوليتانو، في يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب تقرير للصحيفة فإن الشباب السعودي يهتم كثيرا بالتعاقد مع بوليتانو، لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني في دوري روشن.
وأضافت الصحيفة "الشباب يمتلك بالفعل، خطة جاهزة وضعها المدير الرياضي دومينيكو تيتي لاعب سامبدوريا السابق، من أجل ضم بوليتانو في الميركاتو الشتوي المقبل".
وأكدت أن الشباب مستعد لتقديم راتب كبير من أجل إغراء ماتيو بوليتانو، من أجل إقناعه بالانتقال للعب في الدوري السعودي للمحترفين".
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هدف ماتيو بوليتانو الأساسي هو البقاء في صفوف نابولي حتى نهاية مسيرته الكروية.
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