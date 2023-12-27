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في مباراة مؤجلة.. الزوراء يهزم نفط الوسط في دوري النجوم
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي الزوراء، اليوم الأربعاء، من التغلب على ضيفه نفط الوسط في مباراة مؤجلة ثانية من الجولة السادسة لدوري نجوم العراق.
وشهد ملعب الزوراء عند الساعة الخامسة لقاء الفريقين والذي انتهى بفوز الزوراء 2-0.
وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي من دون اهداف.
وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه عن طريق حسن عبد الكريم لكن حكم اللقاء الغى الهدف بعد العودة الى الفار في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 70 سجل مراد محمد هدف التقدم للزوراء عن طريق اللاعب مراد محمد ، وجاء هدف الزوراء الثاني عن طريق محمد علي عبود في الدقيقة 90+1.
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