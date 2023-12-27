الكهرباء يفرض التعادل على الصقور في دوري النجوم

تمكن نادي الكهرباء، اليوم الأربعاء، من الخروج متعادلا مع نادي القوة الجوية ضمن مباريات دوري نجوم العراق.





وسجل الهداف الجوية كل من ايمن حسين وعلي جاسم فيما سجل اهداف الكهرباء كل من دينيس تيتيه ومحمود خليل.



وبهذا الفوز اصبح رصيد الصقور 27 نقطة بالمركز الأول فيما بات الكهرباء بالمركز 12برصيد 13 نقطة.

وشهد ملعب الشعب الدولي مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.وسجل الهداف الجوية كل من ايمن حسين وعلي جاسم فيما سجل اهداف الكهرباء كل من دينيس تيتيه ومحمود خليل.وبهذا الفوز اصبح رصيد الصقور 27 نقطة بالمركز الأول فيما بات الكهرباء بالمركز 12برصيد 13 نقطة.