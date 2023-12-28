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الكهرباء امام العهد اللبناني.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2023

رياضة

2023-12-28 | 03:30
الكهرباء امام العهد اللبناني.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2023
1,208 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

سُحبت قرعة مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-24، صباح اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي أسفرت نتائجها عن مباريات متوازنة.

وتأهل 11 فريقًا من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة، والتي انطلقت في سبتمبر/ أيلول بمشاركة 36 فريقًا من مختلف مناطق الاتحاد الخمسة.

وفي نصف نهائي الغرب، سوف يلتقي الرفاع البحريني مع النهضة العماني؛ أمّا الكهرباء العراقي سيواجه العهد اللبناني.

وسوف يتم تحديد بطل منطقة آسيان من خلال مواجهات الدورين قبل النهائي والنهائي للمنطقة، والتي تقام من مواجهة واحدة.

نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

قبل نهائي منطقة الغرب

قبل النهائي 1: الرفاع (البحرين) - النهضة (عُمان)
قبل النهائي 2: العهد (لبنان) - الكهرباء (العراق)
 
نهائي منطقة الغرب

*الفائز من قبل النهائي (2) - الفائز من قبل النهائي (1)
 
قبل نهائي منطقة آسيان

*قبل النهائي 1: ماكارثر (أستراليا) – صباح (ماليزيا)
*قبل النهائي 2: سنترال كوست مارينرز (أستراليا) - فنوم بينه كراون (كمبوديا)
 
نهائي منطقة آسيان

*الفائز من قبل النهائي (1) - الفائز من قبل النهائي (2)
 
قبل نهائي المناطق

*قبل النهائي 1: أبديش عطا (قرغيزستان) - تايتشونغ فوتورو (الصين تايبيه)
*قبل النهائي 2: بطل منطقة آسيان - أوديشا (الهند)
 
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

*بطل الغرب - الفائز في قبل نهائي المناطق

ومن المقرر أن تقام مواجهتي قبل نهائي المناطق أيام 6 و7 مارس/ آذار للذهاب، و13 و14 ومارس للإياب، على أن يقام النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب يومي 17 و24 أبريل/ نيسان.

ويتأهل الفائز في نهائي المناطق لمواجهة بطل منطقة الغرب، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي تقام يوم 5 مايو/أيار.

ويتم تحديد بطل منطقة الغرب، بعد خوض الدور قبل النهائي يومي 12 و13 فبراير/ شباط (الذهاب)، و19 و20 (الإياب)، ثم النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب يومي 16 و23 أبريل. 
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