ناد لم يسجل أي هدف في آخر 10 مباريات بدوري نجوم العراق.. من هو؟

السومرية نيوز – رياضة



غالبا في مباريات كرة القدم العراقية والعالمية، تشهد تسجل أهداف من طرفي المباراة، لكن ما سجله دوري نجوم العراق بعد انقضاء 11 جولة، قد يكون غريبا في عالم المستديرة، فقد يوجد ناديا عراقيا لم يسجل أي هدف في آخر 10 مباريات، حيث إن آخر هدف سجله يعود إلى الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023.





وبحسب إلاحصائيات التي رصدتها السومرية نيوز، فإن نفط الوسط سجل في جولة واحدة من دوري نجوم العراق وذلك في الجولة الأولى عندما تعادل مع نادي كربلاء في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.



أدناه نتائج نفط الوسط في دوري نجوم العراق:

الجولة الأولى: كربلاء 2 – نفط الوسط 2

الجولة الثانية: نفط الوسط 0 – القوة الجوية 1

الجولة الثالثة: النجف 2 – نفط الوسط 0

الجولة الرابعة: نفط الوسط 0 – دهوك 0

الجولة الخامسة: نفط الوسط 0 – نفط البصرة 2

الجولة السادسة: أربيل 1 – نفط الوسط 0

الجولة السابعة: نفط ميسان 0 – نفط الوسط 0

الجولة الثامنة: نفط الوسط 0 – الطلبة 0

الجولة التاسعة: نفط الوسط 0 – الميناء 0

الجولة العاشرة: الشرطة 3 – نفط الوسط 0

الجولة الحادية عشر: الزوراء 2 - نفط الوسط 0 أظهرت إحصائيات دوري نجوم العراق والذي بدأ في الـ26 من شهر أكتوبر كانون الأول الماضي ووصل إلى الجولة الـ11، أن نادي نفط الوسط لم يسجل أي هدف في آخر 10 مباريات.وبحسب إلاحصائيات التي رصدتها السومرية نيوز، فإن نفط الوسط سجل في جولة واحدة من دوري نجوم العراق وذلك في الجولة الأولى عندما تعادل مع نادي كربلاء في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.الجولة الأولى: كربلاء 2 – نفط الوسط 2الجولة الثانية: نفط الوسط 0 – القوة الجوية 1الجولة الثالثة: النجف 2 – نفط الوسط 0الجولة الرابعة: نفط الوسط 0 – دهوك 0الجولة الخامسة: نفط الوسط 0 – نفط البصرة 2الجولة السادسة: أربيل 1 – نفط الوسط 0الجولة السابعة: نفط ميسان 0 – نفط الوسط 0الجولة الثامنة: نفط الوسط 0 – الطلبة 0الجولة التاسعة: نفط الوسط 0 – الميناء 0الجولة العاشرة: الشرطة 3 – نفط الوسط 0الجولة الحادية عشر: الزوراء 2 - نفط الوسط 0 وفي وقت سابق، أكدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط أن قلة الموازنات وانعدام الدعم المالي ساهما في تراجع أداء الفريق خلال الموسم الحالي وتذيله لقائمة الدوري.