صحيفة: إنتر ميامي سيفقد خدمات ميسي في 7 مباريات

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأميركي الممتاز في شهر شباط من العام المقبل، حيث سيلعب إنتر ميامي ضد ريال سولت ليك، يوم 21 شباط في أولى مبارياته بالدوري.وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي من بداية الموسم في الدوري الأميركي، منذ أن انضم إلى النادي في الانتقالات الصيفية الماضية.وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه من المتوقع أن يغيب ليونيل ميسي عن المشاركة مع فريق إنتر ميامي في 7 مباريات بالموسم الجديد من مسابقة الدوري الأميركي، وذلك بسبب التزاماته مع منتخب الأرجنتين بما يتماشى مع فترات التوقف الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومشاركته في بطولة كوبا أميركا 2024.وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن المباريات التي سيغيب عنها ميسي مع إنتر ميامي في مسابقة الدوري الأميركي في فترات التوقف الدولي على مدار عام 2024، ستكون ضد كل من دي سي يونايتد، ونيويورك ريد بولز، وفيلادلفيا يونيون، وكولومبوس كرو، وناشفيل، وتشارلوت، وإف سي سينسيناتي.