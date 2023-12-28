Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نجم برشلونة على رادار ناديين أحدهما عربي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"العملية دوناتيلو".. كيف يخطط برشلونة لخطف مبابي من ريال مدريد؟

رياضة

2023-12-28 | 07:29
&quot;العملية دوناتيلو&quot;.. كيف يخطط برشلونة لخطف مبابي من ريال مدريد؟
المصدر:
وكالات
1,039 مشاهدة

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، كواليس مثيرة تنذر بإمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف برشلونة في صيف 2024.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "مبابي حاليا أقرب إلى برشلونة من ريال مدريد".

وأضافت أن "إدارة البارسا تبحث عن صفقة إعلامية مدوية للاحتفال بذكرى مرور 125 عاما على تأسيس النادي وافتتاح ملعب كامب نو الجديد".

أشارت إلى أن "النادي الكتالوني سيخصص مليار يورو التي سيحصل عليها من رابطة "السوبر ليج" لتمويل "العملية دوناتيلو" في إشارة لمبابي".

وكشفت الصحيفة أن "رئيسي ناديي برشلونة وريال مدريد، خوان لابورتا وفلورنتينو بيريز، عقدا اجتماعا سريا منذ أسابيع في بلدة ساحلية، واتفقا على أنه إذا ظل برشلونة ثابتا في دعمه غير المشروط لريال مدريد في قيادة مشروع (السوبر ليج) فسوف ينسحب الملكي من عرض مبابي ويوصي المقربين من النجم الفرنسي بالتوقيع مع برشلونة".

ولفتت أيضا: "الشرط الوحيد الذي وضعه فلورنتينو بيريز هو استبعاد مبابي من مباريات ريال مدريد".

وذكرت أيضا أن "لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي نقل انطباعات إيجابية لمبابي عن برشلونة وتقدير الصحافة الكتالونية للنجوم الكبار".

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن "عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان أبلغ مبابي باستعداده للتنازل عن منزله في برشلونة".

كما وعد خوان لابورتا رئيس برشلونة، النجم الفرنسي مبابي باشتراك مدى الحياة في منصة "سبوتيفاي" ضمن جزء من مكافآت مالية عديدة في التعاقد.

وختمت الصحيفة الكتالونية تقريرها بأن "كيليان مبابي نقل للمقربين منه إعجابه الشديد بالتضامن الذي يسود بين المنتمين لنادي برشلونة".

لكن شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، كشفت الخدعة وراء هذا السيناريو بأنه "رواية جديدة ليوم الكذب في إسبانيا الذي تحاول فيه وسائل الإعلام الإسبانية ترديد الأكاذيب يوم 28 ديسمبر/كانون الأول من كل عام لخداع الناس وسط حالة عدم التركيز التي تصاحب أجواء الاحتفال بالكريسماس".

وأوضحت الشبكة الفرنسية "3 أكاذيب تضمنتها هذه الرواية، أولها أن مشروع السوبر ليج مجرد حبر على ورق ولا يوجد مليار يورو في حوزة برشلونة، كما أن النادي الكتالوني مثقل بالديون ولن يصرف هذا المبلغ الضخم على صفقة واحدة".

وأضافت أيضا أن "الرواية الإسبانية استندت على أن انتقال مبابي إلى منزل عثمان ديمبلي يتوقف على إيجاد مفاتيح المنزل وهي خطوة غير منطقية".

وأشارت إلى أن "موندو ديبورتيفو استغلت يوم الكذب في تصفية الحسابات بينها وبين أعدائها السابقين، لأن العلاقة مع لويس إنريكي كانت متوترة للغاية أثناء توليه قيادة البارسا".

يذكر أن الصحيفة الإسبانية نشرت في نفس اليوم من العام الماضي، خبرًا يفيد "بترحيب مبابي بالانتقال إلى برشلونة، قبل أن تعود وتؤكد أن الأمر مجرد مزحة في يوم الكذب".
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
37.92%
15:51 | 2023-12-27
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
15:51 | 2023-12-27
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض يطرأ على سعر الصرف بالأسواق العراقية
15.93%
02:45 | 2023-12-28
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض يطرأ على سعر الصرف بالأسواق العراقية
02:45 | 2023-12-28
بينها &quot;مترو بغداد&quot;.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسة اليوم
14.66%
11:43 | 2023-12-26
بينها "مترو بغداد".. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسة اليوم
11:43 | 2023-12-26
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق تسجل ارتفاعا اليوم
12.5%
02:15 | 2023-12-27
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق تسجل ارتفاعا اليوم
02:15 | 2023-12-27
ملكة جمال العراق السابقة تزور &quot;غلاف غزة&quot; وتتضامن مع إسرائيل
10.07%
10:17 | 2023-12-27
ملكة جمال العراق السابقة تزور "غلاف غزة" وتتضامن مع إسرائيل
10:17 | 2023-12-27
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
8.93%
08:37 | 2023-12-28
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
08:37 | 2023-12-28
المزيد
نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الشهيد الحي.. قصة معاناة أشبه بالخيال
Play
الشهيد الحي.. قصة معاناة أشبه بالخيال
05:05 | 2023-12-28
الادمان على المخدرات يزيد من معدل الجريمة بالبلاد.. فيديو
Play
الادمان على المخدرات يزيد من معدل الجريمة بالبلاد.. فيديو
02:30 | 2023-12-28
بالفيديو: قرارت مهمة لا تؤجلها للعام الجديد!
Play
بالفيديو: قرارت مهمة لا تؤجلها للعام الجديد!
14:56 | 2023-12-27
التخندقات الحزبية تطغى على المشهد السياسي في كركوك‎
Play
التخندقات الحزبية تطغى على المشهد السياسي في كركوك‎
13:14 | 2023-12-27
الصناعة الوطنية.. اهمال وغياب للدعم والتسويق
Play
الصناعة الوطنية.. اهمال وغياب للدعم والتسويق
05:30 | 2023-12-27
بالفيديو: مع اقتراب رأس السنة.. اقبال متباين على الأسواق
Play
بالفيديو: مع اقتراب رأس السنة.. اقبال متباين على الأسواق
03:50 | 2023-12-27
مع غياب الحلول.. استمرار ايقاف تصدير النفط عبر "جيهان التركي"‎
Play
مع غياب الحلول.. استمرار ايقاف تصدير النفط عبر "جيهان التركي"‎
01:44 | 2023-12-27
القوات الاميركية تخرق السيادة من خلال قصف ثلاثة مقرات عسكرية‎
Play
القوات الاميركية تخرق السيادة من خلال قصف ثلاثة مقرات عسكرية‎
13:42 | 2023-12-26
معامل الطابوق تلوث النهروان وأهلها يناشدون‎
Play
معامل الطابوق تلوث النهروان وأهلها يناشدون‎
05:27 | 2023-12-26
انعدام الخدمات يثير غضب البغداديين‎
Play
انعدام الخدمات يثير غضب البغداديين‎
05:00 | 2023-12-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.