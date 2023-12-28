لابورتا يوجه رسالة لجماهير برشلونة

وقال لابورتا في رسالته: "شكرًا لثقتكم في دعم نادي برشلونة، يمكنكم القدوم بثقة كبيرة. لا يهم من أين أتينا، جميعنا معًا نشكل قوة ونساهم في نمو عائلة برشلونة لنشر قيمنا حول العالم، والتي تقوم على الموهبة، التواضع، الجهد، العمل الجماعي والاحترام ".وأضاف: "هذا العام، قدم برشلونة تقريره السنوي للاستدامة والذي سترون فيه الأعمال والمبادرات والسياسات التي نفذها النادي في مختلف المجالات، الاقتصاد والحوكمة، الرياضة، المجتمع والبيئة. يقيم التقرير استقرار أعمدة الخطة الاستراتيجية للفترة 2021-2026، وبناءً على هذا التوجه، يعمل برشلونة على تعزيز التنمية المستدامة في جميع مجالات نشاطه".وتابع: "نود أن نعلن أنه في العام الجديد 2024، سيكون بطاقة العضوية بشكل رقمي لمعظم الأعضاء باستثناء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".وأشار لابورتا الى انه" في هذا العام الذي يبدأ، سيحتفل برشلونة بـ 125 عامًا من التاريخ بمزيد من القوة، بحاضر ومستقبل مشجعين نرغب في مشاركتهما مع جميع الأعضاء والمشجعين مع "Espai Barça" الجديد، المكان الذي سيضم جميع رياضاتنا: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الهوكي، كرة القدم للصالات والرياضات الهواة التي تمثل جوهرنا اليومي".وختم: "وجهتنا هي عام 2024 السعيد، شكرًا جزيلًا لدعمكم لبرشلونة بكل سرور!".