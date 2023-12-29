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الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

رياضة

2023-12-29 | 02:29
الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات
993 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين في ملعبي دهوك وكربلاء.

وسيحتضن ملعب دهوك في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة أصحاب الارض فريق دهوك مع نظيره أمانة بغداد.

وملعب كربلاء سيشهد اليوم إعادة افتتاحه بعد أن تمت صيانته وذلك بلقاء يجمع فريق كربلاء مع الضيف القادم من الجنوب فريق الميناء وذلك في الساعة السادسة مساءً.
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