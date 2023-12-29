بطولة كأس آسيا 2023.. 3 أسباب تعزز حظوظ "اسود الرافدين" في المنافسة على اللقب

منتخب "أسود الرافدين" يدخل البطولة وهو يطمح لتكرار إنجاز عام 2007، حين تُوّج باللقب لأول مرة في تاريخه، أو الوصول إلى نصف النهائي لتكرار الإنجاز الذي تحقق عام 2015.وبحسب منصة "winwin"، فإن هناك ثلاثة أسباب تدفع العراق إلى تحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على لقب كأس آسيا قطر 2023.تشهد قائمة المنتخب العراقي لبطولة كأس آسيا حضور 15 لاعبًا يشاركون للمرة الأولى في البطولة، هم: أحمد باسل وفهد طالب وزيد تحسين وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وأمير العماري وزيدان إقبال وأحمد علي وآلان محي الدين ودانيلو السعيد ويوسف أمين وإبراهيم بايش وعلي جاسم وعلي الحمادي.هذه الوجوه الجديدة أغلبها من المحترفين في أوروبا، وسيكون حلمهم التتويج باللقب أو الوصول إلى المربع الذهبي لعدة أسباب من بينها، صناعة التاريخ وحفر أسمائهم في قلوب الجماهير العراقية، وأيضًا زيادة قيمتهم السوقية بحثًا عن فرص أفضل على صعيد الأندية.على الرغم من تصريحه بأنّ العراق ليس مرشّحًا للتتويج بلقب نسخة "قطر 2023"، لكن الشارع الرياضي يعرف كاساس جيدًا، فهو يمنح الأهمية للمباريات الودية، فكيف سيكون الحال في المباريات الرسمية وفي بطولة مهمة مثل كأس آسيا؟كاساس يجيد لعبة التصريحات، فهو يُظهِر عكس ما يخفيه، وخير دليل على ذلك التتويج بلقب كأس الخليج مطلع 2023، والتتويج أيضًا ببطولة تايلاند الودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، فهو يدخل كل مباراة من أجل الفوز، وهذه ستكون إستراتيجيته في البطولة حتى أمام المنتخب الياباني، المرشح الأبرز للتتويج باللقب.جميع من يتابع الكرة العراقية، سيجد أنها تطورت مؤخرًا وبدأت تجني ثمار عملها، خاصة في عام 2023، الذي شهد عدة إنجازات للعراق بدأت بالتتويج بكأس الخليج، واستمرت بتأهل منتخب العراق للشباب إلى المونديال بعد نيل الوصافة قاريًا ثم بتتويج المنتخب الأولمبي العراقي بلقب بطولة غرب آسيا وأخيرًا انطلاق دوري المحترفين العراقي بمسمى "دوري نجوم العراق" في نسخته الأولى.هذه الفترة سُمِّيت ربيع الكرة العراقية نظرًا للإنجازات التي تحققت فيها، ومن ثم فإن الشارع الرياضي يتطلع إلى إنجاز جديد يستهل به عام 2024 لتكميل جهود العام الماضي، ولن يكون هناك أفضل من إنجاز يتحقق للمرة الثانية في التاريخ وفي بطولة قارية هي الأهم للعراق.جدير بالذكر أن المنتخب العراقي يخوض منافسات كأس آسيا من المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا، ويستهل مبارياته بالبطولة في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل بمواجهة إندونيسيا ثم سيواجه اليابان في الـ19 من الشهر ذاته وبعدها سيقابل فيتنام في الـ24 من الشهر نفسه.