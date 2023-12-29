حصاد 2023.. السومرية تستعرض أبرز الأحداث والإنجازات الرياضية العراقية

السومرية نيوز – رياضة



شهدت الساحة الرياضية العراقية خلال العام الجاري 2023، العديد من الإنجازات والاحداث المهمة والتي أبرزها تتويج "اسود الرافدين" بكأس الخليج الذي أقيم في محافظة البصرة وحصول نادي الشرطة على الدوري العراقي الممتاز.



وتستعرض وكالة السومرية نيوز، أبرز الاحداث الرياضية العراقية 2023:



*كأس الخليج



تمكن المنتخب العراقي في أول مهمة رسمية لمدربه الإسباني خيسوس كاساس من التتويج بلقب خليجي 25 بالبصرة في يناير/كانون ثانٍ 2023، بعد النتائج المبهرة التي حققها أمام أنظار جماهيره الغفيرة التي احتشدت في استاد البصرة الدولي "جذع النخلة".



وافتتح العراق مشواره بالبطولة بتعادل أبيض مع منافسه العماني، لكن كتيبة كاساس تمكنت من هزيمة السعودية (2-0) واليمن (5-0)، وتجاوز العنابي القطري بالدور نصف النهائي (2-1)، ليجدد مواجهته مع الأحمر العماني في النهائي وكسب الموقعة (3-2).



ووصل أسود الرافدين إلى نجمتهم الخليجية الرابعة في بطولة استثنائية بالتنظيم والحضور الجماهيري الذي فاق كل التوقعات. تمكن المنتخب العراقي في أول مهمة رسمية لمدربه الإسباني خيسوس كاساس من التتويج بلقب خليجي 25 بالبصرة في يناير/كانون ثانٍ 2023، بعد النتائج المبهرة التي حققها أمام أنظار جماهيره الغفيرة التي احتشدت في استاد البصرة الدولي "جذع النخلة".وافتتح العراق مشواره بالبطولة بتعادل أبيض مع منافسه العماني، لكن كتيبة كاساس تمكنت من هزيمة السعودية (2-0) واليمن (5-0)، وتجاوز العنابي القطري بالدور نصف النهائي (2-1)، ليجدد مواجهته مع الأحمر العماني في النهائي وكسب الموقعة (3-2).ووصل أسود الرافدين إلى نجمتهم الخليجية الرابعة في بطولة استثنائية بالتنظيم والحضور الجماهيري الذي فاق كل التوقعات.



* بطولة تايلاند الرباعية

وأحرز كاساس مع المنتخب العراقي لقب بطولة تايلاند الرباعية التي جرت في سبتمبر /أيلول الماضي في ثاني ألقاب المدرب الإسباني.



وتجاوز رفاق زيدان إقبال المنتخب الهندي، الهند بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل بالوقت الأصلي (2-2) وفي النهائي كرر ذات النتيجة مع أصحاب الأرض وليتوج أسود الرافدين باللقب أمام أنظار ملك تايلاند الذي حضر المواجهة الختامية. وأحرز كاساس مع المنتخب العراقي لقب بطولة تايلاند الرباعية التي جرت في سبتمبر /أيلول الماضي في ثاني ألقاب المدرب الإسباني.وتجاوز رفاق زيدان إقبال المنتخب الهندي، الهند بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل بالوقت الأصلي (2-2) وفي النهائي كرر ذات النتيجة مع أصحاب الأرض وليتوج أسود الرافدين باللقب أمام أنظار ملك تايلاند الذي حضر المواجهة الختامية.



*وصافة آسيا للشباب

نجح منتخب شباب العراق بقيادة عماد محمد، في نيل وصافة كأس آسيا للشباب التي أقيمت في أوزبكستان خلال مارس/ آذار الماضي.



وتجاوز العراق منافسه الإندونيسي (2-0) وخسر أمام أوزبكستان (0-1) وتعادل مع سوريا (1-1)، وتخطى إيران بالدور ربع النهائي (1-0).



كما تخطى اليابان في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل (2-2)، ولكنه تعثر أمام أوزبكستان بالنهائي (0-1) واكتفى بالوصافة.



وتأهل شباب العراق إلى مونديال الأرجنتين في مايو/آيار الماضي، لكنه ودع دور المجموعات بعد التعثر أمام الأورجواي وتونس والتعادل مع إنجلترا. نجح منتخب شباب العراق بقيادة عماد محمد، في نيل وصافة كأس آسيا للشباب التي أقيمت في أوزبكستان خلال مارس/ آذار الماضي.وتجاوز العراق منافسه الإندونيسي (2-0) وخسر أمام أوزبكستان (0-1) وتعادل مع سوريا (1-1)، وتخطى إيران بالدور ربع النهائي (1-0).كما تخطى اليابان في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل (2-2)، ولكنه تعثر أمام أوزبكستان بالنهائي (0-1) واكتفى بالوصافة.وتأهل شباب العراق إلى مونديال الأرجنتين في مايو/آيار الماضي، لكنه ودع دور المجموعات بعد التعثر أمام الأورجواي وتونس والتعادل مع إنجلترا.



*إنجاز الأولمبي العراقي

وشهد منتصف عام 2023، تتويج المنتخب العراقي بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، بعد تغلبه على منافسه الإيراني بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1).



وتأهل العراق إلى النهائي متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن، بعد التعادل مع النشامى (2-2) ثم تفوق على الإمارات (3-0)، وهزم عمان في نصف النهائي(1-0).



وهيمن الأولمبي العراقي، على الجوائز الفردية، ونال المهاجم حسين عبدالله لاوندي، جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف، ومنحت جائزة أفضل لاعب لمنتظر محمد، وتم اختيار كميل سعد، كأفضل حارس بالبطولة. وشهد منتصف عام 2023، تتويج المنتخب العراقي بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، بعد تغلبه على منافسه الإيراني بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1).وتأهل العراق إلى النهائي متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن، بعد التعادل مع النشامى (2-2) ثم تفوق على الإمارات (3-0)، وهزم عمان في نصف النهائي(1-0).وهيمن الأولمبي العراقي، على الجوائز الفردية، ونال المهاجم حسين عبدالله لاوندي، جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف، ومنحت جائزة أفضل لاعب لمنتظر محمد، وتم اختيار كميل سعد، كأفضل حارس بالبطولة.

*نادي الشرطة بطلا للدوري العراقي الممتاز

واصل نادي الشرطة سيطرته على كرة القدم العراقية بتتويجه للموسم الثاني على التوالي بلقب الدوري العراقي الممتاز، بعد أن سحق مضيفه نفط ميسان بثلاثية نظيفة، لحساب الأسبوع 37 وقبل الأخير مساء اليوم السبت.



وحقق الشرطة لقب الدوري العراقي الممتاز الرابع خلال آخر 10 مواسم، كما ارتفع عدد ألقابه الإجمالية إلى 6 ألقاب، ليصبح ثالث أكثر الأندية تتويجاً بعد القوة الجوية (14) والزوراء (7).



وجاءت ألقاب الشرطة السبعة خلال أعوام 1980 و1998 و2013 و2019 و2022 و2023.



*انطلاق دوري نجوم العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تدشين دوري المحترفين للمرة الأولى في العراق.



وسبق أن أعلن اتحاد كرة القدم، توقيعه لاتفاقية شراكة مع رابطة أندية الدوري الإسباني لاعتماد نظام دوري المحترفين لمدة 3 مواسم بدءاً من الموسم المقبل 2024/2023.



ودوري المحترفين العراقي هو الدوري الأعلى مستوى في دوريات كرة القدم العراقية، ينظمهُ الاتحاد العراقي لكرة القدم، ويتكون من 20 فريقاً يتنافسون على لقب البطولة. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تدشين دوري المحترفين للمرة الأولى في العراق.وسبق أن أعلن اتحاد كرة القدم، توقيعه لاتفاقية شراكة مع رابطة أندية الدوري الإسباني لاعتماد نظام دوري المحترفين لمدة 3 مواسم بدءاً من الموسم المقبل 2024/2023.ودوري المحترفين العراقي هو الدوري الأعلى مستوى في دوريات كرة القدم العراقية، ينظمهُ الاتحاد العراقي لكرة القدم، ويتكون من 20 فريقاً يتنافسون على لقب البطولة.

*إنجازات اخرى

وأحرز الرباع العراقي قاسم حسن بوزن 96 كغم الوسام الذهبي الأول بفعالية الخطف في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، فيما وصف الاتحاد العراقي هذا الإنجاز بأنه يحدث للمرة الأولى بتاريخ هذه الرياضة.



وعبر أيادي موصلية حقق الرباعين فارس سعدون وثائر عباس، الميداليات الذهبية والفضية في منافسات بطولة العالم برفع الأثقال والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر أيادي موصلية حقق الرباعين فارس سعدون وثائر عباس، الميداليات الذهبية والفضية في منافسات بطولة العالم برفع الأثقال والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حقق المنتخب العراقي بالتجذيف ستة أوسمة في تجمع كأس آسيا باللعبة في العاصمة الإيرانية طهران.



وحصل المنتخب العراقي للباغوت على المركز الثاني عالميًا بمشاركة 23 دولة بواقع 450 لاعبًا ولاعبة لبطولة الباغوت الرابعة في تركيا.



تربع العراق على المركز الأول لبطولة العرب بالكيوكوشگناي التي أقيمت بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، حيث حصد 53 وسامًا بواقع 27 ذهبيًا و16 فضيًا و10 أوسمة نحاسية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.



وتوّج منتخب العراق بالجوجيتسو والكوراش بلقب البطولة العربية التاسعة، التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة منتخبات لبنان والعراق ومصر والأردن وفلسطين وسوريا والسودان، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.