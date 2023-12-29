صدمة للبرازيل.. مدريد يجدد عقد انشيلوتي

وبعد الشائعات التي ربطته بتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، انتهى الأمر بكارلو أنشيلوتي إلى التجديد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو/حزيران 2026.وجاء ذلك من خلال بيان رسمي أصدره ريال مدريد، ليعلن فيه عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال عطلة أعياد الميلاد.وكان عقد أنشيلوتي قبل التجديد ينتهي في صيف 2024 بنهاية الموسم الحالي 2023-2024، لكن وفقا لعقده الجديد سيستمر مع الفريق الملكي لموسمين مقبلين.تعد هذه هي الولاية الثانية لأنشيلوتي على رأس القيادة الفنية لريال مدريد، والتي بدأت في الموسم قبل الماضي 2021-2022، علما بأن ولايته الأولى استمرت لموسمين فقط بين 2013 و2015.وفي مواسمه الخمسة كمدرب لريال مدريد، حصد الفريق الملكي 10 ألقاب، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس العالم للأندية، و2 في كأس السوبر الأوروبي، و2 في كأس ملك إسبانيا، بجانب لقب في الدوري الإسباني، وآخر في كأس السوبر الإسباني.علاوة على ذلك، فإن كارلو أنشيلوتي يتمتع بالعديد من الإنجازات المميزة على الصعيد الشخصي، كونه المدرب الوحيد الذي فاز بـ4 كؤوس في دوري أبطال أوروبا، والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة (118 فوزًا).أكدت عقدة صلاح وأسعدت ليفربول.. جولة "البوكسينغ داي" بين الخاسر والمستفيدكما أن أنشيلوتي هو أول مدرب يفوز بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (الإيطالي، الإنجليزي، الفرنسي، الألماني، والإسباني).وخلال ولايته الثانية مع ريال مدريد، خاض أنشيلوتي 114 مباراة في جميع المسابقات، وحقق الفوز في 100 مباراة مقابل التعادل في 19 مباراة والخسارة في 22 مباراة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات.