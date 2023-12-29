Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في سماء دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صدمة للبرازيل.. مدريد يجدد عقد انشيلوتي

رياضة

2023-12-29 | 08:42
صدمة للبرازيل.. مدريد يجدد عقد انشيلوتي
663 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الجمعة، تجديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول.

وبعد الشائعات التي ربطته بتولي منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل، انتهى الأمر بكارلو أنشيلوتي إلى التجديد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو/حزيران 2026.

وجاء ذلك من خلال بيان رسمي أصدره ريال مدريد، ليعلن فيه عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال عطلة أعياد الميلاد.

وكان عقد أنشيلوتي قبل التجديد ينتهي في صيف 2024 بنهاية الموسم الحالي 2023-2024، لكن وفقا لعقده الجديد سيستمر مع الفريق الملكي لموسمين مقبلين.

تعد هذه هي الولاية الثانية لأنشيلوتي على رأس القيادة الفنية لريال مدريد، والتي بدأت في الموسم قبل الماضي 2021-2022، علما بأن ولايته الأولى استمرت لموسمين فقط بين 2013 و2015.

وفي مواسمه الخمسة كمدرب لريال مدريد، حصد الفريق الملكي 10 ألقاب، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا، و2 في كأس العالم للأندية، و2 في كأس السوبر الأوروبي، و2 في كأس ملك إسبانيا، بجانب لقب في الدوري الإسباني، وآخر في كأس السوبر الإسباني.

علاوة على ذلك، فإن كارلو أنشيلوتي يتمتع بالعديد من الإنجازات المميزة على الصعيد الشخصي، كونه المدرب الوحيد الذي فاز بـ4 كؤوس في دوري أبطال أوروبا، والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة (118 فوزًا).

أكدت عقدة صلاح وأسعدت ليفربول.. جولة "البوكسينغ داي" بين الخاسر والمستفيد
كما أن أنشيلوتي هو أول مدرب يفوز بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (الإيطالي، الإنجليزي، الفرنسي، الألماني، والإسباني).

وخلال ولايته الثانية مع ريال مدريد، خاض أنشيلوتي 114 مباراة في جميع المسابقات، وحقق الفوز في 100 مباراة مقابل التعادل في 19 مباراة والخسارة في 22 مباراة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
السومرية نيوز تنشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية (المقاعد)
33.9%
14:12 | 2023-12-28
السومرية نيوز تنشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية (المقاعد)
14:12 | 2023-12-28
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
24.85%
15:51 | 2023-12-27
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
15:51 | 2023-12-27
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض يطرأ على سعر الصرف بالأسواق العراقية
13.34%
02:45 | 2023-12-28
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض يطرأ على سعر الصرف بالأسواق العراقية
02:45 | 2023-12-28
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
9.39%
08:37 | 2023-12-28
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
08:37 | 2023-12-28
شاهد بالفيديو.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء
Play
9.37%
00:23 | 2023-12-29
شاهد بالفيديو.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء
00:23 | 2023-12-29
غبار الصحراء يزيد قتامة واقعة الصيادين.. معلومات جديدة عن الحادثة الغامضة
9.15%
04:52 | 2023-12-28
غبار الصحراء يزيد قتامة واقعة الصيادين.. معلومات جديدة عن الحادثة الغامضة
04:52 | 2023-12-28
المزيد
نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

احتفالات اعياد الميلاد تغيب عن نينوى هذا العام
Play
احتفالات اعياد الميلاد تغيب عن نينوى هذا العام
08:00 | 2023-12-29
شوارع بغداد تتزين بالاضواء دون احتفالات كبرى
Play
شوارع بغداد تتزين بالاضواء دون احتفالات كبرى
07:30 | 2023-12-29
الزحامات المرورية.. مشهد يومي يثير امتعاض المواطنين
Play
الزحامات المرورية.. مشهد يومي يثير امتعاض المواطنين
07:00 | 2023-12-29
آمال شعبية بتغيير الواقع الخدمي في صلاح الدين
Play
آمال شعبية بتغيير الواقع الخدمي في صلاح الدين
06:30 | 2023-12-29
واقعة الصيادين .. الحادثة لا تزال محل جدل والجهات الامنية تواصل التحقيقات
Play
واقعة الصيادين .. الحادثة لا تزال محل جدل والجهات الامنية تواصل التحقيقات
03:00 | 2023-12-29
شكاوى ما بعد العد والفرز وترقب لنتائج الانتخابات النهائية
Play
شكاوى ما بعد العد والفرز وترقب لنتائج الانتخابات النهائية
02:00 | 2023-12-29
شاهد بالفيديو.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء
Play
شاهد بالفيديو.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء
00:23 | 2023-12-29
الاطار يخوض التنافس السياسي لتشكيل حكومات محلية خارج رقعة نفوذه
Play
الاطار يخوض التنافس السياسي لتشكيل حكومات محلية خارج رقعة نفوذه
13:00 | 2023-12-28
الشهيد الحي.. قصة معاناة أشبه بالخيال
Play
الشهيد الحي.. قصة معاناة أشبه بالخيال
05:05 | 2023-12-28
الادمان على المخدرات يزيد من معدل الجريمة بالبلاد.. فيديو
Play
الادمان على المخدرات يزيد من معدل الجريمة بالبلاد.. فيديو
02:30 | 2023-12-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.