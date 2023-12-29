الكشف عن أسباب تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد

وأعلن النادي الملكي في وقت سابق من اليوم الجمعة، تجديد عقد أنشيلوتي الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حتى 2026.وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن هناك عدة أسباب دفعت مسؤولي النادي الأبيض؛ لاتخاذ قرار بتجديد عقد أنشيلوتي.وأوضحت "النتائج الجيدة التي حققها ريال مدريد أحد أبرز الأسباب، خاصة وأن كارلو وصل لنهاية عام 2023، وهو متصدر للدوري الإسباني، وأيضا لمجموعته في دوري أبطال أوروبا".وتابعت "أنشيلوتي كان له دور كبير في إستراتيجية النادي هذا العام إلى جانب تجنبه انهيار الفريق رغم الإصابات العديدة والخطيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يقدره النادي بشدة لأنشيلوتي".وواصلت "تغيير طريقة لعب الفريق هو الذي ساهم في تقديم فترة جيدة، وقبل كل شيء أيضا المستوى العالي الذي ظهر عليه جود بيلينجهام نجم الفريق، الذي أصبح هدافا للميرينجي رغم وصوله فقط في الصيف".وأكدت الصحيفة أن "النادي الملكي أراد تغطية ظهره من خلال تأكيد حالة الاستقرار والذي يعد مهما للنادي، وهو الأمر الذي دفع ريال مدريد لإضفاء الطابع الرسمي على مستقبل المشروع الذي أصبح أنشيلوتي على قمته حاليا".