اليوم.. ثلاث مباريات في الجولة 12 من دوري نجوم العراق

في المباراة الأولى التي يحتضنها ملعب الفيحاء عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، سيلتقي فريقا نفط البصرة وضيفه الشرطة.وفي نفس التوقيت، سيستضيف ملعب السليمانية مباراة نادي نوروز وضيفه الكرخ.بينما تنطلق عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب النجف الدولي، مباراة نادي نفط الوسط وضيفه الحدود.