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بينهم لاعب عراقي.. تعرف على سجل الهدافين التاريخيين لكأس آسيا

رياضة

2023-12-30 | 03:12
بينهم لاعب عراقي.. تعرف على سجل الهدافين التاريخيين لكأس آسيا
1,860 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تزامناً مع قرب انطلاق بطولة كأس اسيا 2023 في دولة قطر بمشاركة العراق، تستعرض السومرية نيوز، سجل الهدافين التاريخيين لهذه البطولة التي انطلقت في عام 1956 وأقيمت 17 دورة سابقة منذ ذلك الحين.

ويتصدر الإيراني على دائي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في بطولة كأس آسيا برصيد 14 هدفًا، ويأتي خلفه الكوري الجنوبي لي دونج جوك برصيد 10 أهداف.

*سجل الهدافين التاريخيين لكأس آسيا
1 علي دائي - إيران 14
2 لي دونج كوك - كوريا الجنوبية 10
=3 ناوهيرو تاكاهارا - اليابان 9
=3 علي مبخوت - الإمارات 9
=3 المعز علي - قطر 9
=6 جاسم الهويدي - الكويت 8
=6 يونس محمود - العراق 8
=8 بهتاش فريبا - إيران 7
=8 حسين كلاني - إيران 7
=8 تشوي سون-هو - كوريا الجنوبية 7
=8 فيصل الدخيل - الكويت 7

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا:
1 المعز علي - قطر (9) 2019
2 علي دائي - إيران (8) 1996
=3 بهتاش فريبا - إيران (7) 1980
=3 تشوي سون-هو - كوريا الجنوبية (7) 1980
5 إي دونج جك - كوريا الجنوبية (6) 2000
=6 حسين كلاني - إيران (5) 1972
=6 علي مبخوت - الإمارات (5) 2015
=6 علاء حبيل - البحرين (5) 2004
=6 علي كريمي - إيران (5) 2004

ودائمًا ما تشهد بطولة كأس آسيا، الكثير من الإثارة والتنافس بين نخبة المنتخبات في القارة الصفراء، والتي يكون دائمًا من الصعب التكهن بنتائج تلك المواجهات، كما ان التنافس لا يكون بين المنتخبات فقط، بل يكون بين اللاعبين لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، للمساهمة في قيادة منتخبات بلادهم للفوز باللقب.

*تاريخ بطولة كأس أسيا
وأول بطولة لكرة القدم في القارة الآسيوية، تقام كل 4 سنوات باستثناء دورة رباعية قدمت لعام واحد وأقيمت عام 2007، واستضيفت البطولة أول مرة في العالم العربي بالكويت، وأحرزت اليابان 4 ألقاب منذ بداية البطولة، لتكون بذلك الأكثر تتويجا بكأس آسيا، متقدمة على السعودية وإيران.

بدأ تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم القرن الماضي وتحديدا عام 1956 في هونغ كونغ، لتكون بذلك أول بطولة كرة قدم في القارة الآسيوية، وحصلت كوريا على لقب الفائز الأول بكأس البطولة الافتتاحية.

وكانت بدايتها بمشاركة الأعضاء الـ12 المؤسسين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و4 منتخبات أخرى، وأجري اللعب بنظام الدوري المجزأ، واستمر هذا النظام بنفس عدد المنتخبات المشاركة في الدورتين التاليتين عامي 1960 و1964.

وكانت دورة عام 1964 قد أقيمت في إسرائيل، و"فازت" بها على حساب الهند، بعد انسحاب 11 منتخبا، قبل أن تنضم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشاركت 5 منتخبات عام 1968، في الدورة التي استضافتها إيران وفازت فيها بكأس البطولة، وتوالى فوزها بعد ذلك حتى عام 1976، لكنها لم تحرز فوزا بعد ذلك، ثم ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 6 بالدورتين التاليتين في تايلند عام 1972، وإيران عام 1976.

استضافة قطر كأس آسيا 2023
ستقام الدورة الـ18 لبطولة كأس آسيا الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني 2024 وحتى 10 فبراير/شباط من العام نفسه.

وتقررت إقامة البطولة في قطر التي استضافت البطولة سابقا عامي 1988 و2011.

واختير ملعب لوسيل لإقامة مباراتي الافتتاح والنهائي، وهو الملعب الذي أقيمت على أرضه بعض مباريات كأس العالم، ولُعب فيه كذلك نهائي كأس العالم 2022.

وإضافة إلى ملعب لوسيل، تحتضن 6 ملاعب مونديالية أخرى مباريات كأس آسيا، وهي ملاعب: البيت، الجنوب، الثمامة، أحمد بن علي، المدينة التعليمية، خليفة الدولي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

وكشف عن جدول مباريات بطولة كأس آسيا لعام 2024 في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد تعديلات أجريت عليه.

ويشارك 24 منتخبا في هذه النسخة، وتم تقسيمها إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة ما يصل إلى 3 مباريات يوميا خلال مرحلة المجموعات.

وبفضل تقارب المسافات بين الملاعب في قطر، سيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة خلال اليوم، كما تتيح هذه الميزة للمشجعين القادمين من خارج الدولة البقاء في مكان واحد طوال فترة إقامة البطولة على غرار ما حدث في مونديال قطر الذي لقي إشادة العالم. 
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