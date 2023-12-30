الليلة.. يوفينتوس يواجه روما في قمة ايطالية ملتهبة قبل ختام 2023

*موعد مباراة يوفنتوس ضد رومامباراة يوفنتوس ضد روما تقام فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.ويدخل يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيميليانو أليجري اللقاء وهو فى المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي، حلف إنتر ميلان الذي سيُنهي العام في الصدارة، لذلك يأمل مواصلة انتصاراته وخطف نقاط مباراة روما، بحثا عن مطاردة الإنتر على الصدارة.*يوفنتوس ضد رومابينما يستهدف فريق روما بقيادة جوزيه مورينيو هو الآخر مواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نابولي بهدفين لهدف في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي.يحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، في حين يتواجد روما في المركز السادس برصيد 28 نقطة.لن تكون مهمة يوفنتوس سهلة ضد روما الذي ما زال يفتقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للإصابة ما سيحرمه من مواجهته فريقه السابق.*مباراة يوفنتوس وروماويتخلف روما بفارق ثلاث نقاط عن مفاجأة الموسم بولونيا والذي يلتقي مع أودينيزي بالجولة ذاتها، وبالتالي يأمل مورينيو إنهاء العام بقوة من خلال الحاق الهزيمة الثانية بيوفنتوس هذا الموسم والتقدم نحو منطقة المربع الذهبي.*تاريخ مواجهات يوفنتوس وروماتاريخيًا، التقي يوفنتوس ضد روما في 200 مباراة سابقة بجميع المسابقات، كانت الغلبة فيها لمصلحة فريق السيدة العجوز بالفوز خلال 94 مباراة مقابل الخسارة في 49، بينما كان التعادل "سيد الموقف" في 57 مواجهة.بينما في الدوري الإيطالي، التقي الفريقان في 178 مباراة، حقق يوفنتوس الفوز في 84 مباراة، مقابل فوز روما في 42 مباراة، والتعادل في 52 مباراة.وفاز روما أمام يوفنتوس بهدف دون رد، في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي.