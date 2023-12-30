أساطير ستفقدهم كرة القدم.. السومرية تستعرض قائمة اللاعبين المعتزلين في 2023

السومرية نيوز – رياضة



يتفق الجميع على أن أصعب قرار يمكن أن يتخذه لاعب كرة القدم هو الاعتزال، خاصة إذا جاء بعد مسيرة طويلة في الملاعب، وبعد إنجازات شخصية وجماعية.







وخلال السطور التالية نلقي الضوء على لاعبين اتخذوا هذا القرار بسبب العمر وآخرون قرروا الابتعاد عن الكرة وإن كان ذلك في عمر مبكر.



*زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاماً)

بدون أي مقدمات ظهر إبراهيموفيتش في المباراة الأخيرة لميلان بالدوري الإيطالي لموسم 2022-2023، وأعلن اعتزاله كرة القدم وودّع الجماهير في سان سيرو في حفل عاطفي للغاية.



وحظي إبراهيموفيتش بمسيرة رائعة مع معظم الأندية التي دافع عن ألوانها (مالمو – أياكس – يوفنتوس – برشلونة – ميلان – إنتر – باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد – لوس أنجلوس غالاكسي)، وفاز معها بالألقاب باستثناء مالمو ولوس أنجلوس.



وحصد إبراهيموفيتش معظم الألقاب الممكنة، لكن اللقب الوحيد الذي غاب عن خزائنه هو دوري أبطال أوروبا.



وفي المجمل لعب إبراهيموفيتش 827 مباراة مع جميع الأندية سجل خلالها 496 هدفاً، إضافة إلى 204 تمريرات حاسمة. وتختلط مشاعر اللاعب ما بين الفخر بمسيرته والحزن على نهايتها، في وقت يبادله فيه الجمهور بالعرفان والشكر والتصفيق والدموع أيضاً.وخلال السطور التالية نلقي الضوء على لاعبين اتخذوا هذا القرار بسبب العمر وآخرون قرروا الابتعاد عن الكرة وإن كان ذلك في عمر مبكر.بدون أي مقدمات ظهر إبراهيموفيتش في المباراة الأخيرة لميلان بالدوري الإيطالي لموسم 2022-2023، وأعلن اعتزاله كرة القدم وودّع الجماهير في سان سيرو في حفل عاطفي للغاية.وحظي إبراهيموفيتش بمسيرة رائعة مع معظم الأندية التي دافع عن ألوانها (مالمو – أياكس – يوفنتوس – برشلونة – ميلان – إنتر – باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد – لوس أنجلوس غالاكسي)، وفاز معها بالألقاب باستثناء مالمو ولوس أنجلوس.وحصد إبراهيموفيتش معظم الألقاب الممكنة، لكن اللقب الوحيد الذي غاب عن خزائنه هو دوري أبطال أوروبا.وفي المجمل لعب إبراهيموفيتش 827 مباراة مع جميع الأندية سجل خلالها 496 هدفاً، إضافة إلى 204 تمريرات حاسمة.





جانلويغي بوفون ( 45 عاما)

وفي شهر أغسطس/أب الماضي 2023، أعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويغي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاما، وفق ما أعلن في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتُوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلا للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي 10 مرات مع يوفنتوس، ويعد بوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما (المنافس حاليا في الدرجة الثانية) أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).



وأحرز مع بارما (1995-2001 و2021-2023) لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1999، وخطف الحارس المخضرم مع يوفنتوس (2011-2018، 2019-2021)، 10 ألقاب في الدوري الإيطالي، بدون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.



وفي مروره الوجيز مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكرا معه دوري الأبطال.



ويبقى أهم إنجاز له؛ قيادة إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.



كما يحمل الحارس الملقب بـ"جيجي" الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (176 بين 1997 و2018)، واستُدعي مع "سكوادرا أتزورا" لخوض 5 نهائيات لكأس العالم بين 1998 و2014.





خواكين سانشيز (41 عاماً)

ودع خواكين الملاعب وهو يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها مع فريقه الأم ريال بيتيس بواقع 521 مباراة.



وخلال 24 عاماً هي عمر مسيرته الاحترافية، لعب خواكين مع أندية ريال بيتيس، فالنسيا، ملقا، فيورنتينا، قبل العودة إلى بيتيس في صيف 2015، واستمر مع الفريق الأندلسي حتى اعتزل.



تُوج خواكين بلقبين في كأس ملك إسبانيا مع بيتيس وثالث مع فالنسيا، علماً بأنه خاض 847 مباراة مع جميع الأندية هز خلالها الشباك 112 مرة، إضافة إلى 103 تمريرات حاسمة.





إيدن هازارد (32 عاما)

أعلن اللاعب الدولي البلجيكي إيدن هازارد (32 عاما) اعتزاله كرة القدم، على الصعيد الاحترافي وذلك في بيان عبر حسابه على تطبيق إنستغرام في شهر أكتوبر الماضي 2023.



ورغم مشاركته المحدودة مع ريال مدريد، فقد توج هازارد بعديد من الألقاب مع النادي الإسباني، بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان للدوري المحلي.



ورحل هازارد عن ريال مدريد يونيو/حزيران الماضي بعد فسخ عقده قبل موسم من نهايته، إذ مرّ الجناح البلجيكي بـ4 مواسم كارثية منذ انضمامه قادما من تشلسي.



وانضم هازارد إلى ريال مدريد عام 2019 في أغلى صفقة انتقال للنادي، لكنه عانى عديدا من الإصابات وفشلا في التأقلم مع الفريق.



وأمضى اللاعب البلجيكي ما يقرب 16 عاماً في المستطيل الأخضر، لعب خلالها لأندية ليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لكنه عانى مع الأخير من كثرة الإصابات مما تسبب في غيابه عن الملاعب لمدة طويلة.



وحقق هازارد عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



على الصعيد الدولي، لعب 126 مباراة مع منتخب بلاده، سجّل خلالها 33 هدفاً، وحقق معه المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا.





جيورجيو كيليني (39 عاما)

أسدل جيورجيو كيليني الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاما، وذلك وفق ما أعلن المدافع الدولي الإيطالي السابق في شهر ديسمبر الجاري 2023.



وبدأ قلب الدفاع الدولي السابق مسيرته في الملاعب في الفرق العمرية لليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول عام 2000 قبل الانتقال إلى روما وصولا إلى رحلة التألق مع يوفنتوس حيث لعب طيلة 17 موسما بين 2005 و2022.



وبصحبة يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه حين أُنزِل الى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، توج كيليني بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل مع "السيدة العجوز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.



وانضم كيليني إلى لوس أنجلوس غالاكسي في يونيو 2021 وتوج معه في نوفمبر 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون.



وعلى الصعيد الدولي، خاض كيليني 117 مباراة بألوان "أتزوري" وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب "ويمبلي".





غاريث بيل (33 عاماً)

كان قرار اعتزال بيل بمثابة الصدمة لعشاق كرة القدم، خاصةً أنه جاء في عمر مبكر بالنسبة للنجم الويلزي، الذي اتخذ هذه الخطوة بعد مشاركته مع منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وتحديداً في يوم 9 يناير/كانون الثاني 2023.



كان بوسع بيل الاستمرار في الملاعب فترة أخرى، بحكم صغر سنه ولياقته البدنية القوية، لكن من الواضح أن النجم الويلزي فقد شغفه بكرة القدم، وآثر ممارسة هوايته المتمثلة في لعب الغولف.



وخلال مسيرته لعب بيل مع ساوثهامبتون، وتوتنهام هوتسبير، وريال مدريد، وأخيراً مع لوس أنجلوس إف سي، وشارك في 554 مباراة مسجلاً 186 هدفاً، إضافة إلى 137 تمريرة حاسمة.



مسعود أوزيل (34 عاماً)

في يوم 22 مارس/آذار 2023 أعلن أوزيل اعتزاله كرة القدم في وقت تمنى فيه عشاق كرة القدم استمرار أحد المواهب الكروية التي أمتعت الجماهير على اختلاف انتماءاتها.



ظهر أوزيل لأول كرة مع الكبار بألوان فريق شالكه في صيف عام 2006، انتقل بعدها إلى فيردر بريمين ومنه إلى ريال مدريد ثم أرسنال وفنربخشة قبل أن يعتزل بقميص إسطنبول باشاك شهير.



ولعب أوزيل مع هذه الأندية 601 مباراة، وهز الشباك 97 مرة، لكن هداياه كتمريرات حاسمة كانت أكثر بكثير، إذ بلغت 222 تمريرة حاسمة.





بويان كريكيتش (32 عاماً)

بعد نحو 24 ساعة من اعتزال أوزيل، جاء الدور على لاعب شاب آخر وهو كريكيتش الذي انطلق بسرعة الصاروخ مع برشلونة.



ويُعد كريكيتش واحداً من عشرات اللاعبين من أكاديمية لاماسيا ممن صُنفوا على أنهم "ميسي الجديد"، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك بكثير.



ولعب كريكيتش مع أندية برشلونة، روما، ميلان، أياكس، ستوك سيتي، ماينز، ديبورتيفو ألافيس، مونتريال، وأخيراً فيسيل كوبي.



وخاض كريكيتش خلال مسيرته أكثر من 400 مباراة بجميع الأندية، أحرز فيها 83 هدفاً يُضاف إليها 40 تمريرة حاسمة.





إيمانويل أديبايور (39 عاماً)

يُعد أديبايور لاعباً مثيراً للجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتذكر الجميع احتفاله عندما سجل هدفاً لمانشستر سيتي في شباك ناديه القديم أرسنال عندما ركض من طرف الملعب إلى الطرف الآخر حتى يحتفل أمام جماهير "الغانرز".



انطلقت مسيرة أديبايور من أحد الأندية المحلية في توغو ثم انتقل إلى ميتز وموناكو وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير وكريستال بالاس وإسطنبول باشاك شهير وقيصري سبور وأولمبيا من باراغواي قبل أن يخوض تجربته الأخيرة مع سيماسي في توغو.



لعب إيديبايور 593 مباراة مع جميع الأندية وسجل 207 أهداف، إضافة إلى 65 تمريرة حاسمة، ثم أعلن اعتزاله يوم 21 مارس/آذار 2023.





فيرناندو لورينتي (38 عاماً)

في يوم 15 مايو/أيار 2023 أعلن لورينيتي اعتزال كرة القدم على الرغم من ابتعاده عن الملاعب منذ صيف 2022.



وتؤكد صحيفة as أن لورينتي رفض كل العروض التي وصلته من العديد من الأندية، ليضطر إلى إعلان الاعتزال في وقت يعمل فيه معلقاً رياضياً في إحدى القنوات التلفزيونية.



ولعب لورينتي مع أندية أتلتيك بيلباو، يوفنتوس، إشبيلية، سوانزي سيتي، توتنهام هوتسبير، نابولي، أودينيزي، وأخيراً إيبار.



وخاض لورينتي 628 مباراة مع جميع الأندية وسجل 185 هدفاً، كما أهدى زملاءه 61 تمريرة حاسمة.





سيمي فيرساليكو (31 عاماً)

انضم اللاعب الكرواتي إلى فئة اللاعبين المعتزلين في عمر مبكر، واتخذ قراره مع محطته الأخيرة مع أولمبياكوس وذلك يوم 23 مارس/آذار 2023.



وبدأ فيرساليكو تجربته الكروية مع دينامو زغرب في كرواتيا ومنه إلى لوكوموتيفا ثم جنوى وساسولو وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وأخيراً أولمبياكوس.



طوال مسيرته الاحترافية لعب فيرساليكو 317 مباراة فقط، هز خلالها شباك المنافسين 4 مرات، بينما قدم لزملائه 38 تمريرة حاسمة.

جوناس هيكتور (32 عاماً)

أسدل المدافع الدولي الألماني السابق وقائد فريق كولن، الستار على مسيرة حافلة في الملاعب، واعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.



وكانت مباراة فريقه الأخيرة في البوندسليغا ضد بايرن ميونيخ الأخيرة لهيكتور، الذي حظي بتكريم خاص شارك فيه لاعبو الفريق البافاري بعد نهاية المباراة الدراماتيكية بين الفريقين.



وفاز بايرن في تلك المواجهة بهدفين مقابل هدف، وجاء هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة وبفضله توج باللقب الذي كان قاب قوسين أو أدنى من غريمه بوروسيا دورتموند.



وخاض هيكتور (32 عاماً)، خلال مسيرته الدولية 43 مباراة مع منتخب ألمانيا، ومنذ عام 2012 شارك في أكثر من 300 مباراة مع كولن.



دييغو لوبيز (42 عاماً)

أخر المعتزلين، كان حارس المرمى الإسباني دييغو لوبيز، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر يناهز 42 عاماً.



وفي مسيرته الطويلة، لعب لوبيز في صفوف ريال مدريد على فترتين، وحمل ألوان كل من فياريال وإشبيلية ورايو فايكانو في إسبانيا، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.



وكان لوبيز قريباً من الانتقال لنادي ريسينغ فيرول، أحد أندية الدرجة الثانية، في الميركاتو الصيفي الأخير لكنّ الصفقة تعثرت.



ووفقاً لصحيفة "ماركا" فإن قائد إسبانيول السابق قد يعود إلى الملاعب قريباً لكن كمدرب. أخر المعتزلين، كان حارس المرمى الإسباني دييغو لوبيز، حيث أعلن اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر يناهز 42 عاماً.وفي مسيرته الطويلة، لعب لوبيز في صفوف ريال مدريد على فترتين، وحمل ألوان كل من فياريال وإشبيلية ورايو فايكانو في إسبانيا، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.وكان لوبيز قريباً من الانتقال لنادي ريسينغ فيرول، أحد أندية الدرجة الثانية، في الميركاتو الصيفي الأخير لكنّ الصفقة تعثرت.ووفقاً لصحيفة "ماركا" فإن قائد إسبانيول السابق قد يعود إلى الملاعب قريباً لكن كمدرب.

دافيد سيلفا (37 عاماً)

أعلن دافيد سيلفا، الفائز بكأس العالم وكأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر السابعة والثلاثين، في شهر تموز الماضي 2023.



وتعج خزائن سيلفا بالعديد من الكؤوس، لا سيما في صفوف منتخب بلاده الذي دافع عن ألوانه في 125 مباراة دولية (سابع اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات)، سجل خلالها 35 هدفا (رابع أفضل هداف في تاريخ إسبانيا).



وكان سيلفا أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج بثلاثية في البطولات الكبرى بإحرازه كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وبينهما مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.



وسجل سيلفا في البطولات الثلاث، بينها أحد الأهداف في المباراة النهائية في مرمى إيطاليا (4-0) عام 2012.



كما أن مسيرته في صفوف الأندية التي دافع عنها كانت مظفرة أيضا، حيث بدأها في صفوف فالنسيا وأحرز في صفوفه كأس إسبانيا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.



وخاض سيلفا في صفوف "سيتيزنس" 436 مباراة على مدى 10 مواسم وسجل 77 هدفا جعلت منه نجما كبيرا في صفوف الفريق الإنجليزي.



وكان سيلفا أحد أفراد مانشستر سيتي عندما سجل له زميله المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفا في الثواني الأخيرة في موسم 2011-2012 ليمنح أول لقب للفريق في الدوري الإنجليزي بعد صيام 44 عاما.



وتوج الإسباني مع مان سيتي أيضا باللقب المحلي ثلاثة مرات إضافية أعوام 2014 و2017 و2018، بالإضافة إلى كأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة خمس مرات.



وعاد سيلفا إلى إسبانيا عام 2020 لينضم إلى ريال سوسييداد وخاض المواسم الثلاثة الأخيرة في صفوفه وساهم في إحرازه كأس إسبانيا.





سيسك فابريغاس (36 عاماً)

أعلن اللاعب سيسك فابريغاس، عبر حسابه على منصة تويتر، اعتزال لعبة كرة القدم، بعد مسيرة كروية استمرت ما يقرب 20 عامًا.



لعب فابريغاس مع أندية أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وموناكو الفرنسي وكومو الإيطالي، وكان من أبرز لاعبي خط الوسط حول العالم خلال فترة تألقه، والتي تخللها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية، ومنها تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز.



على الصعيد الدولي، مثّل منتخب إسبانيا في 110 مباراة، وحصد معه لقب كأس العالم 2010 ولقب "اليورو" في عامي 2008 و2012.





دييجو جودين (37 عاماً)

أعلن المدافع الأوروجوياني، دييجو جودين، لاعب أتلتيكو مدريد و إنتر ميلان السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر يناهز 37 عامًا.



ويعد جودين واحد من أشهر اللاعبين الذين ارتدوا قميص أتلتيكو مدريد الإسباني في السنوات الأخيرة وحقق معه العديد من الإنجازات.



وكان جودين قد انتقل للعب مع فياريال الإسباني قادمًا من ناسيونال الأوروجوياني في 2006، قبل أن ينضم إلى الأتليتي في 2010 ويحقق معه العديد من البطولات.



وبعد مسيرة ناجحة مع النادي المدريدي، انتقل للعب مع إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يرحل عن الفريق بعد عام واحد فقط متجهًا لنادي كالياري ومنه إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي وأخيرًا فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.



توج جودين بلقب الدوري الإسباني مرة وحيدة مع أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى لقبين من بطولة الدوري الأوروبي، و3 ألقاب من كأس السوبر الأوروبي، علاوة على لقب من كأس ملك إسبانيا ومثله من كأس السوبر الإسباني، فيما توج أيضًا ببطولة كأس السوبر البرازيلي مؤخرًا مع أتلتيكو مينيرو.



وعلى المستوى الدولي، يعد جودين واحد من أبرز قادة منتخب أوروجواي في السنوات الأخيرة، حيث أنه بدأ مسيرته مع منتخب بلاده في عام 2005 ولعب 161 مباراة بقميص السليستي وتوج معه ببطولة كوبا أمريكا في عام 2011.

ميراندا (38 عاماً)



المدافع البرازيلي الدولي السابق جواو ميراندا، أعلن اعتزاله كرة القدم عن 38 عاما.



وخاض ميراندا 58 مباراة دولية بين 2009 و2019، مسجلا ثلاثة أهداف، وفق موقع "ترانسفرماركت"، وتوج مع المنتخب البرازيلي بكوبا أمريكا 2019 وكأس الكونفدرالية في 2009.



وكان ميراندا بدأ مسيرته في نادي كوريتيبا عام 2004 وتوج بالدوري البرازيلي ثلاث مرات تواليا مع ساو باولو بين 2006 و2008، وقضى فترة وجيزة في سوشو الفرنسي (2005-2006)، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2011.



وتوج البرازيلي مع فريق العاصمة الإسبانية بلقب "الليغا" في 2014 وحل وصيفا لدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، كما أحرز معه لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2012 والكأس السوبر الأوروبي في العام ذاته وكأس إسبانيا 2013 والسوبر المحلي 2014.



وانتقل ميراندا إلى إنتر الإيطالي في 2015 ومن ثم جيانغو سونيغ الصيني في 2019 الذي توج معه بلقب الدوري 2020، قبل أن يعود إلى ساو باولو في 2021.



ماريك هامسيك (34 عاماً)

أعلن ماريك هامسيك، قائد منتخب سلوفاكيا ونجم نابولي الإيطالي السابق، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بعد مسيرة طويلة للنجم البالغ من العمر 34 عاما.



ولعب هامسيك 135 مباراة مع سلوفاكيا وسجل 26 هدفا، ما يمثل أرقاما قياسية بالنسبة لمنتخب بلاده.

نوليتو (36 عاماً)

أعلن نوليتو، مهاجم سيلتا فيغو الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق، اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً رغم أن عمره لا يزال 36 عاماً فقط.



وحظى نوليتو بمسيرة كروية حافلة في الملاعب الإسبانية والإنجليزية أبرزها مع أندية برشلونة وإشبيلية وبنفيكا بالاضافة لسيلتا فيغو ومانشستر سيتي.



وخاض نوليتو 514 مباراة في مسيرته الكروية. سجل 126 هدفاً وصنع 66 هدفاً.