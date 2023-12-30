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ذكريات كأس العالم.. تعرف على تفاصيل ملاعب بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2023

رياضة

2023-12-30 | 06:40
ذكريات كأس العالم.. تعرف على تفاصيل ملاعب بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2023
المصدر:
الجزيرة نت
847 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تستعد 9 ملاعب لاستضافة مباريات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط المقبلين.

وتحتضن 7 ملاعب مونديالية -وهي لوسيل والجنوب والبيت والثمامة والبيت وأحمد بن علي والمدينة التعليمية- منافسات كأس آسيا، إلى جانب ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبا تم توزيعها على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور الثاني (ثمن النهائي)، كما تتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
ملعب لوسيل (88 ألف متفرج)
أنشئ ملعب لوسيل عام 2021، وافتتح رسميا في 9 سبتمبر/أيلول 2022 لاستضافة مباريات كأس العالم في قطر، يتميز بتصميمه الفريد وهيكله الخارجي الذي يشبه إلى حد ما أوعية الطعام والأواني التقليدية.

تبلغ طاقته الاستيعابية 88 ألف متفرج، وأقيمت على أرضيته في المونديال 10 مباريات، منها 6 بدور المجموعات، ومباراة واحدة في كل من أدوار ثمن وربع ونصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية التي جمعت الأرجنتين بفرنسا وانتهت بتتويج زملاء ليونيل ميسي باللقب الثالث في تاريخ "التانغو" والأول منذ عام 1986.

خلال كأس أمم آسيا يستضيف المعلب الأيقوني المباراة الافتتاحية بين قطر المضيفة ولبنان ضمن المجموعة الأولى يوم 12 يناير/كانون الثاني 2024، وأيضا المباراة النهائية المقررة في 10 فبراير/شباط.

ملعب خليفة الدولي (40 ألف متفرج)
افتتح عام 1976، وهو أحد أقدم الملاعب في منطقة الخليج، وفي عام 2017 أعيد افتتاحه رسميا خلال نهائي كأس الأمير بعد أن خضع لسلسلة من عمليات التجديد والتطوير.

يتميز الملعب بواجهة جميلة وقوسين مزدوجين يعانقان السماء، وهو مزود بنظام تبريد للحفاظ على درجة حرارة مقبولة في أكثر أيام الصيف سخونة.

بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف متفرج استضاف ملعب خليفة 8 مباريات في مونديال قطر، منها 6 مواجهات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي، وأخرى في مواجهة تحديد المركز الثالث.

وسيحتضن الملعب التاريخي 6 مواجهات في كأس أمم آسيا: 4 بدور المجموعات وواحدة في الدور الثاني (ثمن النهائي).

ملعب المدينة التعليمية (40 ألف مشجع)
كان الافتتاح الرسمي للملعب عام 2020، واستلهمت فكرة تصميمه من خلال مزيج بين التاريخ الغني لفن العمارة الإسلامية والحداثة المذهلة.

وخلال نهائيات مونديال قطر 2022 استضاف الملعب المعروف باسم "جوهرة الصحراء" نظرا لواجهته المميزة على شكل قطعة ألماس 8 مباريات، وتخطى إجمالي الحضور الجماهيري فيه 350 ألف مشجع.

يتسع ملعب المدينة التعليمية لـ40 ألف مشجع، وسيستضيف 5 مباريات في كأس آسيا 2023: 4 مواجهات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي ومثلها في ربع النهائي.

ملعب أحمد بن علي (45 ألف مشجع)
بني ملعب أحمد بن علي في موقع الملعب القديم لنادي الريان، وافتتح رسميا في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020 عندما استضاف نهائي كأس الأمير بين السد والعربي، يتميز الملعب بواجهة خارجية مذهلة تتزين بعناصر تبرز جوانب الثقافة القطرية.

استضاف الملعب 7 مباريات في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، وسيكون أيضا مسرحا لعدد من مباريات كأس آسيا: 4 مواجهات بدور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي، ومباراتان في ربع ونصف النهائي.

تتخطى الطاقة الاستيعابية للملعب -الذي يقع في منطقة أم الأفاعي على بعد 20 كيلومترا إلى الغرب من وسط الدوحة- 45 ألف مشجع.

ملعب الجنوب (40 ألف مشجع)
سيمثل ملعب الجنوب في مدينة الوكرة محطة جديدة لعشاق كرة القدم من خلال استضافته عددا من مباريات كأس آسيا قطر 2023، ويتميز الملعب -الذي افتتح في 16 مايو/أيار 2019- بطابع خاص وتصميم فريد.

أقيمت على الملعب المونديالي 6 مباريات بدور المجموعات ومباراة واحدة بدور الـ16 جمعت بين منتخبي اليابان وكرواتيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن المنتخب الكرواتي حسمها بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

يتسع الملعب لأكثر من 40 ألف مشجع، وسيحتضن 4 مباريات بدور المجموعات ومباراة واحدة بدور الـ16 وأخرى في ربع النهائي.

ملعب البيت (60 ألف متفرج)
افتتح ملعب البيت في مدينة الخور رسميا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمباراة افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم بين منتخبي قطر والبحرين، وفاز بلقبها منتخب الجزائر.

الملعب المستوحى من بيت الشعر (الخيمة) -الذي سكنه أهل البادية منذ مئات السنين- تبلغ سعة مدرجاته 60 ألف متفرج، وقد استضاف 9 مواجهات في كأس العالم قطر 2022: 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في ثمن النهائي وربعه ونصفه.

وسيجذب الملعب المميز والفريد في تصميمه الأنظار إليه من جديد ببطولة كأس آسيا 2023، لأنه سيحتضن 4 مباريات في دور المجموعات وثمن النهائي وربعه.

ملعب الثمامة (44 ألف مشجع)
تم افتتاح ملعب الثمامة رسميا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عندما استضاف نهائي كأس الأمير لكرة القدم بين فريقي السد والريان.

يحاكي تصميمه شكل القحفية، وهي قبعة تقليدية منسوجة يرتديها الرجال والفتيان في قطر.

خلال مونديال قطر 2022 استضاف الملعب -الذي يتسع لـ44 ألف مشجع- 8 مباريات، وسيحتضن 6 مواجهات في كأس آسيا قطر 2023 حتى منافسات الدور نصف النهائي.

ملعب جاسم بن حمد (15 ألف متفرج)
سمي بهذا الاسم نسبة إلى جاسم بن حمد بن عبد الله آل ثاني وزير التربية والتعليم السابق، وخضع الملعب -الذي افتتح عام 1974- لعملية تطوير وتحديث في عام 2004 وأخرى بين عامي 2009 و2010 أسفرت عن بناء ملعب عصري يعتبر حاليا واحدا من أفضل الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية الجماهيرية المتوسطة.

يمتاز الملعب البيتي لنادي السد القطري بنظام تكييف مميز وقوي، ويمكنه أن يستوعب في المباريات الدولية حوالي 15 ألف متفرج، وفي كأس أمم آسيا سيستضيف 6 مباريات في الدور الأول ومباراة في ثمن النهائي.

ملعب عبد الله بن خليفة (15 ألف متفرج)
يعتبر من الملاعب الحديثة، افتتح في عام 2013، وكان الهدف من تشييده توفير ملعب كبير وبمواصفات عالمية لفريق الدحيل الناشط في الدوري القطري لكرة القدم.

تتسع مدرجات الملعب المغطاة بأسقف كبيرة لحوالي 15 ألف متفرج، وسيحتضن في النهائيات الآسيوية 7 المباريات بدور المجموعات الدور ثمن النهائي.

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