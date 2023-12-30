الملكي يعاني.. 3 غيابات تضرب ريال مدريد

ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، تغيب إدواردو كامافينجا ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي عن التدريبات الجماعية لريال مدريد، اليوم السبت.وأشار الموقع الإسباني إلى أن إدواردو كامافينجا من غير المرجح أن يلحق بموقعة ريال مايوركا، لكن يعمل كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي، على تجهيزه للمشاركة في السوبر الإسباني.ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة في صفوف بسبب الإصابة هذا الموسم، أبرزها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، والمدافع النمساوي ديفيد ألابا.يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، كما يتفوق على غريمه برشلونة ب7 نقاط.