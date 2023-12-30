صراع من اجل الحسم.. منافس جديد يطارد بيلينغهام في أوروبا

ولفت لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام الأنظار إليه منذ انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.وسرعان ما ثبت صاحب الـ20 عاما أقدامه في التشكيلة الأساسية قبل أن يصبح نجم الفريق الأول في غضون فترة قصيرة.ورغم كونه لاعب وسط، إلا أن بيلينغهام استطاع أن يتفوق على الجميع ويصبح الهداف الأول للميرينغي هذا الموسم برصيد 17 هدفا بمختلف البطولات.ويعد بيلينغهام اللاعب الأكثر تأثيرا بمختلف الدوريات الكبرى من ناحية المشاركة في الأهداف، من بين اللاعبين الأقل من 21 سنة.جاء ذلك بعدما اشترك اللاعب الدولي الإنجليزي في 15 هدفا بالدوري الإسباني، سجل 13 منها وصنع اثنين.ويتفوق بيلينغهام على مواطنه كول بالمر، جناح تشيلسي، الذي يأتي خلفه في هذا السباق بمشاركته في 12 هدفا.واستطاع بالمر تسجيل هدف وصناعة آخر للبلوز، ليقود فريقه للفوز على لوتون تاون بنتيجة 3-2، اليوم السبت، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.وبذلك، رفع بالمر رصيده إلى 8 أهداف في البريميرليغ، فضلا عن تقديمه 4 تمريرات حاسمة لزملائه.وبشكل عام، سجل بالمر 10 أهداف هذا الموسم بمختلف البطولات، إلى جانب صناعته 6 أخرى مع مانشستر سيتي ثم تشيلسي بعد الانتقال إليه.