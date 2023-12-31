أول تعليق لمورينيو بعد الخسارة من يوفنتوس

وقال مورينيو بعد المباراة خلال تصريحاته لشبكة "DAZN":"لقد قمنا بصناعة العديد من الفرص وذلك أكثر مما توقعه أي شخص أمام جدار دفاعي صعب ليوفنتوس".وأضاف: "كان لدينا الكثير من الجودة في الشوط الأول، وضربنا القائم وصنعنا أربع فرص خطيرة. وجبهة ديبالا وبوفي كانت تسبب لهم (للاعبي يوفنتوس) الكثير من المشاكل".وتابع: "فشلنا في التسجيل ثم استقبلنا هدفا في بداية الشوط الثاني، لذلك أصبح الأمر أكثر صعوبة، دفاع يوفنتوس بمثابة الجدار، من الصعب اختراقه".وواصل مورينيو: "أنا سعيد بالطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة، وسعيد جدا بالشخصية التي أظهرها الفريق، لكن الأمر يتعلق بالنقاط ونحن لم نحصل على النتيجة التي كنا نريدها".وأكمل: "نحن فريق أقوى على ملعبنا لأن جماهيرنا تصنع الفارق، وعادة ما نفتقر للشخصية بعيدا عن ملعبنا لكن ضد يوفنتوس لم يكن الأمر كذلك، لقد لعبنا بشجاعة كبيرة".ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة في وصافة الدوري على بعد نقطتين من إنتر المتصدر، فيما تراجع روما إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.