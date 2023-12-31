برشلونة يحصن موهبته من بعض الأندية

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "برشلونة سعيد بمستوى مهاجمه مارك جويو، ويفكر جديًا في تجديد عقده".وتم تصعيد جويو للفريق الأول هذا الموسم، وسرعان ما حصل على ثقة المدرب تشافي هيرنانديز.وسجل جويو صاحب الـ17 عامًا هدفًا غاليًا لبرشلونة هذا الموسم، حصد به 3 نقاط أمام أتلتيك بيلباو.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة ينوي تسريع خطوات تجديد عقد جويو، في ظل اهتمام بعض الأندية بضم اللاعب.ويستطيع مارك جويو اللعب في مركز المهاجم الصريح، وكذلك في مركز الجناح الأيسر.ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس، يوم الخميس المقبل على ملعب دي جران كاناريا، ضمن الجولة 19 لليجا.