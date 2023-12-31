أرسنال يخسر الصدارة بعد الهزيمة من فولهام في البريميرليج

وسجل لـ أرسنال بوكايو ساكا مع مطلع الشوط الأول ثم تعادل راؤول خيمينيز لـ فولهام قبل أن يضيف بوبي ريد الهدف الثاني.أرسنال حاليا في المركز الرابع برصيد ٤٠ نقطة بينما فولهام في المركز الثالث عشر برصيد ٢٤.ويتصدر ليفربول البريميرليج برصيد 42 نقطة حاليا يليه استون فيلا بنفس رصيد النقاط الا ان ليفربول لم يلعب بعد في الجولة العشرين.