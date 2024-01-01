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أنشيلوتي يكشف سر تجديد عقده مع الملكي: مدريد فوق الجميع
Alsumaria Tv
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كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سر تجديد عقده مع النادي الملكي.
ريال مدريد كان قد أعلن قبل أيام عن تجديد عقد أنشيلوتي ليستمر حتى صيف 2026.
وقال أنشيلوتي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لقد جددت عقدي لأن الفريق كان ناجحا في السنوات الماضية وهذا العام حقق نجاحا أيضا".
وأضاف: "بالنسبة لي، ريال مدريد فوق الجميع، نحن عائلة، والأجواء التي يولدها هذا النادي حوله عائلية للغاية بدءا من الرئيس فلورنتينو بيريز".
وأوضح: "كل واحد منا يصل إلى أفضل ما في نفسه لأننا نعمل في بيئة عائلية".
وأتم: "أنا أعتبر بيريز رب عائلة ورجل حقق في كرة القدم ما لم يتمكن أحد من تحقيقه، وهو يواصل الحفاظ على حافز قوي للغاية لأنه المشجع الأول لهذا النادي".
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