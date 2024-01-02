محمد صلاح يعادل إنجاز أساطير الدوري الانكليزي

وسجل صلاح هدفين لليفربول في شباك نيوكاسل، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة 20 للبريميرليج.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح هدفه رقم 151 مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.وأصبح صلاح خامس لاعب يصل إلى 150 مع نادٍ واحد في المسابقة بعد هاري كين (توتنهام)، سيرجيو أجويرو (مان سيتي)، واين روني (مانشستر يونايتد) وتييري هنري (آرسنال).أما شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أشارت إلى أن صلاح بات ثالث أسرع لاعب يصل إلى 150 هدفًا مع ليفربول في البريميرليج.ووصل صلاح إلى هذا الرقم في 238 مباراة، بينما سبقه لهذا الإنجاز كلا من روجر هانت في (218 مباراة)، وجوردون هودسون (234 مباراة).