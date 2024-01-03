كتيبة "أسود الرافدين" في الإمارات.. هذه آخر المستجدات واللاعبين الواصلين

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في اتصال هاتفي من العاصمة الإماراتية إن الوفد وصل في تمام الساعة السادسة من مساء أمس إلى مدينة دبي الإماراتية، ومنها استقل حافلة خاصة أوصلته إلى مقر إقامته في أبو ظبي، مبيناً أن البعثة الرسمية التي غادرت مطار بغداد الدولي عصر أمس شهدت تواجد 10 لاعبين هم جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل وزيد تحسين وسعد ناطق وأحمد يحيى وإبراهيم بايش وعلي جاسم ومهند علي "ميمي" وأيمن حسين، بينما قد سبق البعثة بالوصول كلٌ من مدافع هيرنفين الهولندي حسين علي وريبين سولاقا وميرخاس دوسكي وأمير العماري ومنتظر ماجد وبشار رسن واكام هاشم الذي تمت دعوته مؤخراً بديلاً للمصاب أمجد عطوان، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى أن صفوف المنتخب بدأت باستقبال بقية اللاعبين مساء أمس، إذ انضم لاعب اوتريخت الهولندي زيدان إقبال وأحمد علي وأسامة رشيد ودانيلو السعيد وآلان محي الدين وفرانس بطرس وعلي عدنان ويوسف الأمين، منوهاً بأنه من المؤمل اكتمال الصفوف فجر اليوم بالتحاق مهاجم ويمبلدون الإنكليزي علي الحمادي.وختم عماد حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الإداري بذل جهوداً كبيرة في سبيل تأمين تواجد اللاعبين بالوقت المحدد، لاسيما أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني خيسوس كاساس قد أصر في وقت سابق على ضرورة بدء التحضير اليوم الأربعاء بتواجد جميع اللاعبين.تجدر الإشارة إلى أن معسكر أبو ظبي الحالي سيستمر لغاية الثاني عشر من الشهر الحالي ثم يتوجه إلى الدوحة لخوض نهائيات آسيا بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام واندونيسيا.