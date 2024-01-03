قائد كتيبة "اسود الرافدين" يرشح خصم العراق للتتويج بكأس آسيا

السومرية نيوز – رياضة



أثارت تصريحات قائد المنتخب العراقي، جلال حسن، الجدل بشأن فحواها والقصد منها، عندما ذكر بأنّ هناك شيئًا يراه من وجهة نظره أهم من لاعبي "أسود الرافدين"، سيرعب منافسي منتخب بلاده في كأس آسيا 2023.







الحارس ذو الاثنين وثلاثين عامًا، سيقود "أسود الرافدين" في كأس آسيا 2023 وهو يتطلع لتكرار إنجاز نور صبري في 2007 والتتويج باللقب، لكن هذا الأمر يتطلب عدة شروط وتحقيق عدة عوامل فصلت فيها تصريحات قائد منتخب العراق.



ويقول جلال حسن ان "بطولة كأس آسيا 2023 لها طابع خاص للاعب العراقي وللجماهير أيضًا، لأن الجميع يكون فيها متحمسًا، خاصة بعد تحقيق اللقب الأول للعراق عام 2007، وحينها كنت مشجعًا، والحمد لله بعد التعب والاجتهاد أصبحت حارسًا للعراق وشاركت في نسختي 2015 و2019، والأولى كانت الأجمل لي لوصولنا المربع الذهبي"، بحسب winwin.



ويضيف، "مجموعة العراق صعبة كونها تضم المرشح الأول لنيل اللقب، وهو المنتخب الياباني، وأيضًا تضم منتخب فيتنام المتطور كثيرًا والحال نفسه ينطبق على المنتخب الفيتنامي، أعتقد أنّ "الساموراي" سيذهب بعيدًا في البطولة نظرًا لقوة لاعبيه الذين يلعبون في أوروبا، وفيما يخص المنتخب العراقي فأنا أعتقد أننا مرشحون أيضًا لعبور المجموعة رغم إن الحظوظ متساوية لجميع المنتخبات. ومنذ 16 يوليو/تموز 2011 وإلى يومنا هذا، يحضر جلال حسن باستمرار مع المنتخب العراقي، وخبرته وثبات مستواه وكيفية التعامل مع المواقف، كلها أمور أسهمت بشكل كبير في اختياره قائدًا لـ"أسود الرافدين" لسنوات طويلة.الحارس ذو الاثنين وثلاثين عامًا، سيقود "أسود الرافدين" في كأس آسيا 2023 وهو يتطلع لتكرار إنجاز نور صبري في 2007 والتتويج باللقب، لكن هذا الأمر يتطلب عدة شروط وتحقيق عدة عوامل فصلت فيها تصريحات قائد منتخب العراق.ويقول جلال حسن ان "بطولة كأس آسيا 2023 لها طابع خاص للاعب العراقي وللجماهير أيضًا، لأن الجميع يكون فيها متحمسًا، خاصة بعد تحقيق اللقب الأول للعراق عام 2007، وحينها كنت مشجعًا، والحمد لله بعد التعب والاجتهاد أصبحت حارسًا للعراق وشاركت في نسختي 2015 و2019، والأولى كانت الأجمل لي لوصولنا المربع الذهبي"، بحسب winwin.ويضيف، "مجموعة العراق صعبة كونها تضم المرشح الأول لنيل اللقب، وهو المنتخب الياباني، وأيضًا تضم منتخب فيتنام المتطور كثيرًا والحال نفسه ينطبق على المنتخب الفيتنامي، أعتقد أنّ "الساموراي" سيذهب بعيدًا في البطولة نظرًا لقوة لاعبيه الذين يلعبون في أوروبا، وفيما يخص المنتخب العراقي فأنا أعتقد أننا مرشحون أيضًا لعبور المجموعة رغم إن الحظوظ متساوية لجميع المنتخبات.

ويتابع، ان نسخة 2007 كانت الأيام جميلة حينها وصعبة على الشعب العراقي في ذات الوقت، نظرًا لظروف الحرب، لكن التتويج أطفأ النار في البلد ووحّد الشعب العراقي، نتمنى أن نكرّر هذه الفرحة للجماهير، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة.



ويبين ان المدرب كاساس من المدربين الطموحين، ويحب عمله كثيرًا. الإسباني غيّر تفكير اللاعب العراقي، وأحدث نقلةً نوعيةً في كل تفصيلة تخص عمله، نتمنى له التوفيق في كأس آسيا 2023، ونأمل أن نساعده في تطبيق أفكاره.



ويكشف ان نقاط قوة المنتخب العراقي تكمن في اسمه الذي يرعب الخصوم، هذا الشيء أهم حتى من أسماء اللاعبين، نثق بأنفسنا ونستطيع إسعاد الشعب العراقي في كأس آسيا 2023، ونتمنى أن نظهر بمستوى يليق باسم العراق.



ويردف، "بصراحة الإجابة ليست سهلة، جميع المنتخبات تطورت كثيرًا، وأعتقد أن اللقب سينحصر بين منتخبات اليابان -كما ذكرت سابقًا- إضافة إلى كوريا الجنوبية وإيران وأستراليا، ومن بعدهم تأتي بقية المنتخبات".



ويذكر، "بصفتي قائدًا للمنتخب العراقي، أطلب من الجماهير والإعلام الوقوف مع المنتخب؛ لأنه يمثل جميع أطياف الشعب، كما ندعوهم إلى مساندة المنتخب، وبدورنا نعدهم بتحقيق نتيجة تليق باسم العراق ومكانته الكروية".



يُذكر أنّ المنتخب العراقي يلعب في المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2023، المقررة في قطر من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.



ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في البطولة المرتقبة، على الملاعب المونديالية في قطر، يوم 15 يناير/ كانون الثاني الحالي بمواجهة منتخب إندونيسيا، ثم سيواجه اليابان في الـ19 من الشهر ذاته، كما سيقابل فيتنام في الـ24 من الشهر عينه.