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بعودة فينيسيوس.. تشكيلة ريال مدريد أمام مايوركا مساء اليوم

رياضة

2024-01-03 | 03:12
بعودة فينيسيوس.. تشكيلة ريال مدريد أمام مايوركا مساء اليوم
585 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".


ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا، ويبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل الاحتفاظ بالقمة، بينما يأتي مايوركا في المركز 14 برصيد 18 نقطة.

وشهدت قائمة الميرنجي عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع مشاركته -حتى ولو كبديل- وأيضا داني كارفاخال، والشاب أردا جولر، الذي انضم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يلعب أي دقيقة حتى الآن.

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع للمدير الفني كارلو أنشيلوتي، والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، (فينيسيوس أو إبراهيم دياز).
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