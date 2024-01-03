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قمم كروية منتظرة اليوم.. جيرونا أمام أتلتيكو مدريد والريال في مهمة تأمين الصدارة
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السومرية نيوز – رياضة
تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 3-1-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.
*مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X قاديش – 7 مساء - beIN Sports HD 3
سيلتا فيجوX ريال بيتيس - 9:15 مساء - beIN Sports HD 3
ريال مدريد X ريال ماريوكا - 9:15 مساء - beIN Sports HD 1
جيرونا X أتليتكو مدريد – 11:30 مساء - beIN Sports HD 3
*مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان X تولوز – 10:45 مساء
*مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
أتلاتنا X ساسولو- الساعة 8 مساء - AD SPORTS Premium 1
روما X كريمونيزي- الساعة 11 مساء - AD SPORTS Premium 1
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