قمم كروية منتظرة اليوم.. جيرونا أمام أتلتيكو مدريد والريال في مهمة تأمين الصدارة

السومرية نيوز – رياضة



تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 3-1-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.



غرناطة X قاديش – 7 مساء - beIN Sports HD 3



سيلتا فيجوX ريال بيتيس - 9:15 مساء - beIN Sports HD 3



ريال مدريد X ريال ماريوكا - 9:15 مساء - beIN Sports HD 1



جيرونا X أتليتكو مدريد – 11:30 مساء - beIN Sports HD 3



*مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان X تولوز – 10:45 مساء



*مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة



أتلاتنا X ساسولو- الساعة 8 مساء - AD SPORTS Premium 1



روما X كريمونيزي- الساعة 11 مساء - AD SPORTS Premium 1

*مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةغرناطة X قاديش – 7 مساء - beIN Sports HD 3سيلتا فيجوX ريال بيتيس - 9:15 مساء - beIN Sports HD 3ريال مدريد X ريال ماريوكا - 9:15 مساء - beIN Sports HD 1جيرونا X أتليتكو مدريد – 11:30 مساء - beIN Sports HD 3*مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسيباريس سان جيرمان X تولوز – 10:45 مساء*مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلةأتلاتنا X ساسولو- الساعة 8 مساء - AD SPORTS Premium 1روما X كريمونيزي- الساعة 11 مساء - AD SPORTS Premium 1