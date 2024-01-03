محمد صلاح يصدم أندية الدوري السعودي بقرار مفاجئ

صلاح "31 عاما" سبق وأن ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الماضي، لكنه قرر البقاء مع "الريدز" حتى نهاية الموسم الجاري.ووسط التكهنات التي تشير إلى رغبة الاتحاد في ضم النجم المصري، فقد ظهر الهلال هو الآخر ليقتحم السباق، بحسب عدة تقارير صحفية.ووفقا لما ذكره موقع "anfieldwatch" المختص في أخبار نادي ليفربول، فإن محمد صلاح قرر تجديد عقده مع "الريدز" خلال الفترة المُقبلة.وأوضح المصدر أن "الفرعون المصري قرر إنهاء الجدل حول رحيله بالتجديد مع ليفربول".وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف عام 2025، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 65 مليون يورو.وبناء على ذلك، سيتراجع ليفربول عن فكرة ضم جناح أيمن خلال الفترة المُقبلة، نظرا لبقاء محمد صلاح.وشارك قائد منتخب مصر مع ليفربول هذا الموسم في 27 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.ويعد صلاح هو النجم الأول في صفوف ليفربول، حيث وصل إلى 151 هدفا بقميص "الريدز" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عاشر هدافي المسابقة عبر التاريخ.