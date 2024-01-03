تشافي يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع مبابي وهالاند

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، بينما يتضمن عقد هالاند شرطا جزائيا بقيمة 200 مليون يورو.وعن مبابي وهالاند قال تشافي اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عشية مباراته ضد لاس بالماس: "لسوء الحظ لا نفكر في هذا النوع من التعاقدات سأتمسك بما لدي وعلينا تحقيق التميز".وأكد: "سيكون موسما صعبا وسنحتاج إلى الاستقرار والوحدة. أعتقد أن الأمور تمت بشكل جيد للغاية وآمل أن نكرر ما حدث بالموسم الماضي، ما زلت أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح".وشدد على ثقته في قدرة برشلونة على تحقيق الألقاب هذا الموسم، وقال: "فعلنا ذلك العام الماضي، ونحن مقتنعون بقدرتنا على القتال لبلوغ أهدافنا في الأشهر الأربعة أو الخمسة المتبقية من الموسم".وعن المراكز المقلقة في تشكيل البارسا، أوضح: "أنا مهتم أكثر بالدفاع مقارنة بما نقدمه في الهجوم وإن سجلنا هدفين أو ثلاثة، لأننا نستقبل الكثير".وأشاد تشافي بالهولندي فرينكي دي يونج قائلا: "لقد تغيير بشكل هائل من حيث النضج ومستوى اللعب، لقد وجدنا له مركزا يتكيف تماما مع ظروفه وعندما يغيب يكون الأمر ملحوظا للغاية. لديه قدرة قيادية. إنه مهم جدا وأحد أفضل اللاعبين في العالم".وعن الانسجام بين ليفاندوفسكي والوافد الجديد فيتور روكي قال: "نعم فيتور يمكنه التكيف في أي مركز في الهجوم أما بالنسبة للقتال فيعد شيئا جماعيا".وتابع: "إنه صغير جدا لكنه مستعد وفي حالة جيدة بدنيا، لقد اعتنى بنفسه ويتمتع بكثير من الاحترافية وهو متحمس للغاية. لكننا سنشركه بحذر، لقد تأقلم جيدا مع المجموعة".وعن حالة بيدري بين: "إنه بخير، لديه شعور جيد، وأتمنى أن ينضم لنا عاجلًا، لكنه متحفز وسعيد".وعن طموحاته في العام الجديد قال: "نجاحات مثلما حدث في العام الماضي. الصحة والسعادة وأن يقضي اللاعبون وقتًا ممتعًا، لكن قبل كل شيء الفوز دائما".وأكد تشافي على غياب إنييجو مارتينيز عن لقاء لاس بالماس.ونفي اهتمام بضم أليكس جارسيا لاعب وسط فيرونا، وصرح: "قلت إنني معجب به، لكنني لم أطلبه. لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا ضم المزيد من الصفقات أم لا".وأكمل: "سنرى ما يستطيع النادي فعله حاليا، لا توجد أخبار، أنا أتحدث باستمرار مع الرئيس خوان لابورتا ومع المدير الرياضي ديكو".وعن إمكانية تسجيل روكي قبل لقاء الغد قال: "لم يتم تسجيله بعد، لكنه سيكون جاهزا للاستدعاء في أي وقت. نأمل أن يكون متاحا".